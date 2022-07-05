نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التسجيل في حساب المواطن وموعد إيداع الدفعة 56 لمستحقي الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من المواطنين صرف حساب المواطن في الدفعة 56 والتي من المقرر لها أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال شهر يوليو الجاري، ويعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية ودائما ما يترقبها المواطنين من مستفيدي الدعم من المسجلين لدى قوائم الضمان الاجتماعي، والتي تضم الأكثر حاجة لهذا الدعم وهو ما يحقق الهدف منه وهو مساعدة من هم في حاجة للدعم فقط دون غيرهم، وذلك ما يحقق العدالة داخل المملكة وهذا من ضمن أهم مبادئ رؤية المملكة 2030 والتي تعمل عليها الحكومة السعودية.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 56

وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن الموعد المحدد لصدور الدفعة 56 ن برنامج حساب المواطن خلال هذا الشهر، وذلك سوف يكون غدا الأربعاء الموافق 7 دي الحجة 1443 والموافق 6 يوليو 2022 بالتقويم الميلادي، وذلك بعد أن كانت الحكومة السعودية قد قررت بأن إيداع الدفعة الجديدة يكون قبل عيد الأضحى المبارك بدلا من الموعد الطبيعي للإيداع وهو في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك لكي يتم تثبيت يوم محدد شهرياً يتم الصرف فيه، وإذا صادف ذلك اليوم أحد أيام العطلة يتم ترحيل الصرف إلى أول يوم عمل.

24 ساعة على إيداع الدفعة الـ 56 من برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/CwdB2m4IPr — حساب المواطن (@citizenaccount) 24 ساعة على إيداع الدفعة الـ 56 من برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/CwdB2m4IPr — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

ويترقب الكثير من المواطنين صرف تلك الدفعة الهامة وخاصة أنها تأتي قبل عيد الأضحى المبارك والذي تحتاج فيه الأسر الكثير من المصاريف ولذلك فإن مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث قد شهدت الكثير من التساؤلات خلال الفترة الماضية عن موعد صرف الدفعة الجديدة.

تأثير نوع وحالة السكن على الدعم

وأعلن المسؤولين عن برنامج حساب المواطن بأن توع وحالة السكن لا يؤثرون على الدعم، ولكن هناك معايير أخرى هي ما توضح مدى استحقاق الدعم، وهي مقدار الدخل الخاص بالأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وذلك ما يتم على أساسه تقييم الأسر واختيار مدى استحقاق الدعم، ويقوم المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم بالتقديم من خلال الموقع الإلكتروني ويقوم المسؤولين بمراجعة كافة الطلبات ومطابقتها مع المعايير التي تم وضعها من اجل إعداد قوائم بالمستحقين.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/fOYAU99MtP — حساب المواطن (@citizenaccount) صدرت نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/fOYAU99MtP — حساب المواطن (@citizenaccount) June 22, 2022

ويتم صدور نتائج الأهلية والاستحقاق في كل دفعة، ولكي يتم معرفة مدى استحقاق الدعم في تلك الدفعة يمكنك الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة وسوف تظهر أمامك نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الجديدة، وذلك لكي يعرف كل مواطن ما إذا كان من مستحقي الدعم أم لا، وفقا للمعايير والشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

فتح التسجيل في حساب المواطن

وتم الإعلان من خلال أوامر ملكية صدرت اليوم بأنه تقرر فتح التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم النقدي الذي يقدم للعديد من الفئات المستحقة للدعم، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية الكثير من التساؤلات من جانب المواطنين عن موعد إتاحة التسجيل في البرنامج، ويأتي ذلك حرصا من خادم الحرمين الشريفين على تقديم كافة الدعم إلى المواطنين وخاصة وسط حالة ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم بسبب الأزمات التي شهدتها العديد من الدول خلال الفترة الماضية.

ومنذ أن تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن وشهد الموقع الإلكتروني للبرنامج إقبال كبير من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم المقدم، ولم يتم الإعلان عن المدة التي سوف يظل التسجيل متاح بها أو معاد إغلاق التسجيل، على أن يتم خلال الفترة المقبلة فحص جميع الطلبات التي يتم تقديمها والنظر فيها ومقارنتها بالشروط والمعايير التي تم وضعها لبيان مدى الاستحقاق.