نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن عن فتح باب التسجيل من جديد إلكترونيا و متي نزول الدعم قبل العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يعلن عن فتح باب التسجيل من جديد إلكترونيا أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء التسجيل في البرنامج من جديد، ضمن شروط وضوابط محددة، وذكر البرنامج بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا ينبغي عليهم زيارة الموقع أو التسجيل، وبناء على توجيهات ملكية تم تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم إضافي للمستفيدين من حساب المواطن، حيث يعتبر البرنامج من أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين، وينتظر المستحقين للدعم في هذه الآونة موعد دعم حساب المواطن للدفعة 56، ومن الجدير بالذكر بأنه أيضا يعمل برنامج حساب المواطن على تعويض المواطنين الذين قد تضرروا من عمليات التوسع الاقتصادي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وفق رؤيتها لعام 2030 م.

حساب المواطن يعلن عن فتح باب التسجيل من جديد إلكترونيا

أصبح بإمكان المواطنين السعوديين التقديم في حساب المواطن، بعد أن أعلن البرنامج فتح باب التسجيل من جديد إلكترونيا، ويمكن التسجيل للمستفيدين الجدد باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع حساب المواطن إلكتروني. ثم إنشاء حساب جديد، وإدخال البيانات التالية: (رقم الهوية ـ رقم الجوال ـ تاريخ الميلاد). تسجيل الدخول للموقع. ثم يتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم بها كلمة المرور المؤقتة لإتمام التسجيل. تغيير كلمة المرور. ثم إدخال البيانات التالية:( البيانات العامة ـ بيانات التابعين ـ بيانات الحساب البنكي ـ بيانات الدخل ـ بيانات العقارات). رفع الوثائق والمستندات المطلوبة، ثم ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت عند إتمام رفع الطلب. التأكد ومراجعة البيانات، بعد الإقرار على صحة البيانات المدخلة.

متى ينزل دعم حساب المواطن قبل العيد

يتم في العادة صرف مستحقات برنامج حساب المواطن في العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن في هذا الشهر يتزامن هذا الموعد مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وعلى إثر ذلك ينتظر بأن يتم تقريب صرف الدعم خلال اليومين القادمين، وذلك بهدف تميكن المواطنين المستحقين للدعم من تلبية حاجاتهم والتغلب على أعباء الحياة بالشكل المطلوب، كما يمكن التعرف علي طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن 1443.

حاسبة حساب المواطن

يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الدعم المالي الذي يقدمه حساب المواطن من حساب قيمة الدعم الذي يستحقه عن طريق حاسبة حساب المواطن، ويتم ذلك بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن. ثم اختيار الحاسبة التقديرية. اختيار عملية التسجيل فيما إذا كان للفرد حساب بالمنصة أم لا. ثم تحديد حالة المستفيد. إدخال عدد المواليد والتابعين. ثم إدخال قيمة الدخل. وضع علامة أمام نقطة التحقق الصحيحة. وأخيرا النقر على أيقونة الحساب والتعرف على قيمة الدعم التقريبي.

موعد التسجيل في حساب المواطن

بدأ برنامج حساب المواطن استقبال طلبات التقديم في البرنامج اعتبارًا من اليوم الاثنين الواقع بتاريخ 05 ذي الحجة 1443هـ الموافق لـ04 يوليو 2022م، وأكد البرنامج عن إعادة فتح باب التسجيل بالبرنامج وفق الضوابط والشروط المعلنة مسبقًا، وفي ذات السياق، فقد تم تخصيص مبلغ ثمانية مليارات ريال سعودي كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.