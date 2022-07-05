نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام القضائي بالرقم المدني الكويت عبر وزارة العدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة العدل الكويتية بتقديم الخدمات الإلكترونية، كي تساعد مواطنيها في الاستعلام القضائي بالرقم المدني الكويت، حيث تُمكنهم من معرفة كافة التفاصيل بشأن الاستفسار القضائي عبر البوابات الإلكترونية دون الحاجة للذهاب لأي جهة حكومية، لذلك سوف نعرض في مضمون مقال اليوم الخطوات التي تساعدك في الاستعلام عن القضايا الخاصة بالمواطنين إلكترونيًا.

الاستعلام القضائي بالرقم المدني الكويت

قدمت الحكومة الكويتية مؤخرًا وبسبب انتشار الظروف العالمية الخدمات الإلكترونية لجميع مواطنيها حفاظًا على صحتهم ومنع التكدس داخل الجهات الحكومية، ومن أهم تلك الخدمات هي إمكانية الاستعلام عن القضايا بواسطة رقمك المدني، من خلال الخطوات الآتية:

تعد الخطوة الأولى للاستعلام هي الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل الكويتية، وخاصةً الرابط المخصص للاستفسار القضائي بواسطة الرقم المدني.

بعد ذلك عليك بالحصول على التطبيق الخاص ببوابة العدل الإلكترونية، وهو تطبيق متاح لكافة أنظمة الأندرويد، وكذلك الأيفون.

سوف يظهر أمامك جميع الخدمات، عليك باختيار خدمة الاستعلام الشخصي، ثم متابعة التسجيل.

لا بد من إدخال كافة البيانات المطلوبة في الأيقونات المحددة لها، وكذلك الرقم المدني الكويتي، وسوف يظهر لك كافة البيانات والمعلومات التي تحتاج لها.

كيفية الاستعلام عن تنفيذ الأحكام القضائية من خلال الرقم المدني

بالإضافة إلى ما سبق، قدمت وزارة الداخلية الكويتية إمكانية الاستفسار عن تنفيذ الأحكام، ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية:

لا بد من الدخول على الرابط المخصص لخدمات الاستعلام الخاص بوزارة الداخلية الكويتية.

بعد ذلك يتطلب منك الضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم الانتقال إلى خدمات الأفراد.

عليك بتحديد اختيارك والضغط على خدمة للاستعلام عن تنفيذ الأحكام، ثم كتابة الاسم الخاص بالمستخدم وأيضًا كلمة المرور والرقم المدني.

سوف يظهر لك الموقع أيقونة تأكيدية بأنك لست روبوت، قم بوضع علامة التحقق كي تتمكن من تسجيل الدخول.

سوف تتمكن بعد ذلك من الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية بسهولة.

في ختام مقال الاستعلام القضائي بالرقم المدني الكويت، قمنا بتوضيح الطرق والخطوات التي تساعدك في الاستعلام عن كافة القضايا بطرق إلكترونية، بالإضافة لتوضيح خطوات الاستفسار عن تنفيذ أحكام القضاء عبر البوابات الخاصة بدولة الكويت.