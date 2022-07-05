نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الرقم الوطني الليبي عبر الانترنت www.nid.gov.ly في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن الرقم الوطني الليبي، وذلك بعد قيام الحكومة الليبية بتخصيص رقم خاص بكل مواطن يستطيع من خلاله الوصول لقاعدة بياناته الأساسية، وذلك بهدف تسهيل التعاملات مع الجهات والهيئات الحكومية، ومن خلال مضمون مقال اليوم سوف نعرض كافة التفاصيل بشأن خطوات الاستعلام التي تكثف البحث عنها مؤخرًا.

الاستعلام عن الرقم الوطني الليبي

يمكنك الاستفسار عن الرقم الوطني الخاص بك من خلال التطبيق الإلكتروني (رقمك الوطني)، فهو تطبيق يقدم لك جميع الخدمات الاستعلامية الرقم سواء كان خاص بك، أو لإحدى أفراد أسرتك، وتتمثل خطوات الاستفسار فيما يلي:

عليك أولًا الحصول على التطبيق، حتى تتمكن من تسجيل الدخول وعرض البيانات عبر مشروع الرقم الوطني.

بعد ذلك سوف يتطلب من إدخال رقم القيد الخاص بك، وأيضًا السنة الميلادية داخل الخانات الموضحة لها، ثم استمر بالمتابعة.

سوف يعرض التطبيق كافة البيانات الخاصة بالرقم الوطني المستعلم عنه، عليك بالاحتفاظ به على جهازك لحين استخدامه مرة أخرى.

الأهمية التي تعود على المواطنين نتيجة مشروع الرقم الوطني

كما ذكرنا سابقًا بأن الهدف الأول من إنشاء رقم خاص بكل مواطن على حدى، هو تنظيم وتسريع التعامل بين كلا الطرفين المواطن والهيئات الحكومية، وتكمُن أيضًا أهميته فيما يلي:

تضم بيانات الرقم الوطني كل ما يخص المواطن، بداية من الاسم كاملًا، وفصيلة الدم، والعنوان الخاص به، ورخصة القيادة وكافة المعلومات التي تستدل على شخصيته، وبالتالي تسهل الكثير من الإجراءات والروتين الحكومي.

وينتج كما سبق عدم حاجة المواطن لحمل العديد من الأوراق والمستندات التي تثبت هويته، حيث يعد الرقم الوطني بمثابة قاعدة البيانات الخاصة به.

الحماية من عمليات الازدواج، وخاصةً في الأسماء المتشابهة، مما يحقق توزيعًا للثروات والفرص بشكل أكثر عدالة.

المساهمة في حماية وحفظ خصوصيات المواطنين، وبالتالي الارتقاء بالعمل والتعاون بين جميع الجهات الموجودة في الدولة وبين مواطنيها.

في نهاية مقال الاستعلام عن الرقم الوطني الليبي، قمنا بتوضيح أكثر تطبيق يؤهلك ويساعدك في الاستفسار عن الرقم الخاص بك، بالإضافة إلى ذكر الأهمية والهدف الذي تسعى إليه الحكومة الليبية من وراء تطبيق مشروع الرقم الوطني.