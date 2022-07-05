تقارير بريطانية: أزمة الغاز الروسى تنذر بكارثة فى المملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن مجموعة من أكبر مستهلكى الطاقة فى بريطانيا يدرسون تحذير الحكومة من تعطل بعض المصانع بحلول الشتاء نتيجة النقص الحاد فى إمدادات الوقود، وإجراءات السلطات للحد من استهلاكه.
وقالت الصحيفة، إن استمرار الإمدادات بالغاز الروسى أمر ذو أهمية قصوى لبعض الصناعات.
ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن بعض المراقبين قولهم إن الحكومة البريطانية تواصل حتى الآن تقليلها من شأن قضية توريدات الطاقة، كما أبدوا قلقهم بشأن تخطيط الاتحاد الأوروبى لتقليص استهلاك الغاز تحسبا لوقف التوريدات من روسيا، فى القوت الذى كانت لندن تقبل على شراء كميات إضافية من الوقود من دول أوروبا.
ويأتى إعلان جول أوروبا اعتزامها تقليض الاعتماد على توريدات المحروقات من روسيا، بسبب العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا.
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