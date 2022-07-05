حساب المواطن..خطوات تسجيل جديد وماهي معايير تحديد قيمة الدعم من البرنامج؟

حساب المواطن.. أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بإعادة فتح الباب أمام المواطنين المستحقين للدعم للتسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك بعد إيقاف عملية التسجيل في البرنامج من منذ نحو عامين، حيث توقف تسجيل طلب جديد منذ صدور الدفعة 28 لشهر مارس 2020 من دفعات حساب المواطن، وذلك من أجل تحديد ضوابط ومعايير الدعم.

حساب المواطن خطوات تسجيل طلب جديد لدي البرنامج:-

توقفت عملية تسجيل جديد في البرنامج منذ ما يزيد عن عامين، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أمر ملكياً لأسعاد الملايين من المواطنين المستحقين للحصول على الدعم، والذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر فتح باب التسجيل مرة أخرى في البرنامج، حيث تم إيداع نحو 8 مليار ريال سعودي في صندوق البرنامج، لتغطية تكلفة تسجيل مواطنين جدد في البرنامج، هذا ويمكن للمواطنين التسجيل في البرنامج بكل بساطة وسهولة وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

يتم الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

يقوم المتقدم بإنشاء حساب له في البرنامج يتم فيه إدخال بعض البيانات الخاصة به مثل رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

بعد إنشاء الحساب الإلكتروني على البرنامج، يقوم المتقدم بتسجيل الدخول على الموقع، من خلال إدخال رقم الهوية، ثم إدخال كلمة المرور التي أرسلت علي الجوال الخاص بها في رسالة.

بعد الدخول برقم الهوية وكلمة المرور، يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور والتي تتناسب معه.

يقوم بالتوقيع على الإقرار الخاص بصحة البيانات المقدمة بطلب التسجيل.

يقوم بالنقر على إدارة المرفقات لكي تظهر له الوثائق التي يطلبها البرنامج من أجل إتمام طلب تسجيل جديد.

بعد رفع الوثائق المطلوبة يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تشتمل على بيانات عامة خاصة بالمتقدم وبيانات خاصة بعنوانه، وبيانات التابعين له، وبيانات الدخل الخاص به، ولذلك من أجل تحديد قيمة مبلغ الدعم المستحق له بكل دقة.

ما هي معايير تحديد قيمة الدعم النقدي الذي ستصرفه الأسرة المستحقة للدعم من البرنامج؟

يختلف مقدار الدعم النقدي المستحق للأسرة وفقا لعدة معايير هي :-

عدد أفراد الأسرة.

أعمار أفراد الأسرة.

مجموع الدخل الشهري للأسرة.

حيث أنه في ضوء تلك المعايير يتم تحديد قيمة الدعم النقدي المستحق للأسرة، والذي بلا شك يختلف من أسرة إلى أخرى في ضوء هذه المعايير.