الآن فتح باب التسجيل في حساب المواطن الجديد عبر الموقع الرسمي 1443 – 2022

تم الآن فتح باب التسجيل في حساب المواطن الجديد بأمر مباشر من العاهل السعودي جلالة الملك سلمان حفظه الله ورعاه، خاصة أن حكومة المملكة وعلى رأسها جلالة الملك وسمو ولي العهد محمد بن سلمان حريصين كل الحرص على تقديم كل سبل الدعم المادي إلى كافة أبناء المملكة ؛ لكي لا تؤثر عليه أي إصلاحات اقتصادية تم على أرض المملكة في ضوء التنمية الشاملة التي تبنتها الدولة ضمن رؤية 2030م التي أطلقت في عام 2016م ولا تزال يتم تنفيذ برامجها حتى الآن.

فتح باب التسجيل في حساب المواطن بأمر ملكي

لقد قام الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ بإصدار أمر ملكي ينص على تخصيص مبلغ مالي بقيمة 20 مليار ريال سعودي من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار الذي سيطر على العالم بأكمله وعلى الحالة الاقتصادية للمواطنين ، ومن ضمن هذا المبلغ تم تخصيص قيمة قدرها حوالي 10.4 مليار ريال للصرف النقدي المباشر للأفراد المستفيدين من برنامج الدعم المالي في المملكة، مثل برنامَج دعم حساب المواطن، برنامج دعم الضمان المطور ، وأيضًا برنامج دعم صغار مربي المواشي والدعم الريفي. وما تبقى من المبلغ ، سوف يتم استخدامه في توفير كميات كافية من مخزون المواد الأساسية من الغذاء والأدوية وغيرهم.

خطوات التسجيل في حساب المواطن الجديد 1443 – 2022

بعد التعديلات التي طرأت على حساب المواطن ، أصبح يمكن التسجيل الجديد ضمن الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى البوابة الإلكترونية برنامج حساب المواطن Citizen account عبر متصفح الإنترنت.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب مستخدم جديد على الموقع.

إدخال رقم الهُوِيَّة الوطنية لصاحب طلب التسجيل + تاريخ الميلاد + رقم الجوال المسجل باسمه أو المستخدم في التسجيل على منصة أبشر.

سوف يتم هنا استقبال رسالة جديدة على الهاتف الجوال تحتوي على كلمة السر المؤقتة لتفعيل الحساب الجديد.

بعد إدخال كلمة السر المؤقتة؛ يكون الموَاطن قد نجح في إتمام عملية تسْجيل الدخول إلى الحِساب الجَديد ببرنامج حسَاب الموَاطن بنجاح.

يجب هنا القيام بتغيير كلمة المرور المؤقتة ومراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

ثم البَدْء في تقديم طلب التسجيل في دعم برنامَج حساب المواطن وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وقيمة الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة بالتفصيل وبشكل دقيق.

بعد إرسال الطلب سوف يتم مراجعته ومطابقة البيانات والرد سواء بالقبول أو الرفض.

ويذكر أن الأفراد المؤهلين إلى دفعة شهر يوليو حاليًا من حساب المواطن ليسوا في حاجة إلى التسجيل في البرنامَج مرة أخرى.