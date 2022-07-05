آخر عروض هايبر بنده السعودية على السلع الغذائية

عروض بنده السعودية على السلع تعتبر من أقوى العروض الذي يقوم الهايبر بتقديمها، والتي تضم جميع المنتجات الغذائية مثل الكبة واللحوم، والآيس كريم والجبن وغيرهم من السلع الغذائية الهامة، التي لا يخلوا أي منزل منها، مما يجعل هايبر بنده يحرص بشكل دائم لتوفيرها، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض هايبر بنده السعودية على السلع الغذائية.

عروض هايبر بنده السعودية على السلع الغذائية اليوم

زبدة لورباك وزنها ٣٠٠ جرام غير مملحة، وزجاجة زيت ثفل الزيتون أوندوليفا وزنها خمسمائة مل، وبطاطس للقلي وزنها ٢٥٠٠ جرام لامب وستون، وأكياس شاي خدير، وعبوة بسكويت بالزبدة دانيسا وزنه كيلو إلا ربع، وعبوة آيس كريم باسكن روبنز وزنها كيلو، وبرطمان مربى بدون سكر سان دالفور وزنه ٢٨٤ جرام، وعبوة بطاطس كريس كاتس للقلي وزنها ٢٥٠٠ جرام، وعبوة كبسولات ايسبريسو لور وزنها ٥٢ جرام، وعبوة ملح طعام ريسا وزنها ٧٠٠ جرام، وعبوة طحينة بنده وزنها كيلو، وكزبرة مطحونة، وعبوة جبن فيتا وزنها ٥٠٠ جرام بريزين، وعبوة جبن شرائح وزنها ٢٠٠ جرام بريزيدن، وعبوة جبن شرائح وزنها ٤٠٠ جرام برايد، وعبوة ميني رولز وزنها ١٢٠ جرام امريكانا، وحليب بالتمر وزنها ٢٢٥ مل من نادك، وآيس كريم متنوع.

عروض هايبر بنده السعودية على السلع الغذائية هذا الأسبوع

وعبوة آيس كريم لوتس وزنها ٤٦٠ مل، وعبوة آيس كريم هاجين داز وزنها ٤٦٠ مل، وعبوة آيس كريم لندن ديري وزنها ٥٠٠ مل، وعبوة آيس كريم ميني ماغنوم وزنها ٥٥ مل، وعبوة آيس كريم سنيكرز كريسب وزنها ٤٠ جرام، وعبوة روبيان للطبخ أسماك وزنها ٤٠٠ جرام، وعبوة فيري بيري وزنها ٣٥٠ جرام، وعبوة لب افوكادو داري وزنها ٤٥٤ جرام، وعبوة براتا السنبلة وزنها ٤٠٠ جرام، وعبوة برجر البهارات العربية وزنها كيلو ونصف، وعبوة سوبر شيش كباب غنم امريكانا، وعبوة بطاطس مهروسة مقلية وزنها ٢ كيلو ونصف، وعبوة كبة لحم خروف وزنها ٤٠٠ جرام، وعبوة كرات لحم الدجاج، وعبوة شيش كباب بقري، وعبوة فيليه سمك بونيتو وزنها كيلو، وعبوة خضار العملاق الأخضر وزنها ٩٠٠ جرام.