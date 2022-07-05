نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة القبول في حساب دعم المواطن واخر مستجدات دفعة 56 ذو الحجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمرسوم ملكي من سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بنزول حساب المواطن الدفعة رقم 56 والتي تخص شهر يوليو وقد أمر سمو الملك بضرورة صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.

وذلك لتتمكن الأسر المحتاجة من شراء إحتياجتهم الأساسية قبل عيد الأضحى ويمكن للمواطنين المستفدين من حساب المواطن الإستعلام عن حسابهم والتأكد من نزولها.

أهم شروط الحصول على دعم حساب المواطن

وكانت في وقت سابق قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية بالإعلان عن ميعاد صرف الدفعة رقم 56 من حساب المواطن خلال الشهر الجاري.

وكانت الحكومة السعودية قد قررت بإيداع دفعة حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أي أنه يوافق يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1443 هجريا والموافق العاشر من شهر يوليو لسنة 2022 ميلاديا.

وكان عدد كبير من المواطنين ينتظرون نزول وصرف الدفعة رقم 56 لأهميتها لأنها تواكب عيد الأضحى المبارك لسد إحتياجات أسرهم الكثيرة خاصة في الأعياد.

ولذلك كان برنامج دعم حساب المواطن من أهم البرامج داخل المملكة العربية السعودية ويستفيد منها كافة المواطنين السعوديين الذين يستفيدون من برنامج الضمان الإجتماعي.

خطوات وطريقة التسجيل في البرنامج:

دعم حساب المواطن لسنة 1443 هجريا يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمية لحساب المواطن.

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمية لحساب المواطن. ثم يقوم المواطن بكتابة إسم المستخدم وتعيين كلمة مرور لحسابه.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال رمز التحقق في المكان المخصص له.

ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة تسجيل.

بعد ذلك سيقوم الموقع بتحويل المواطن إلى صفحة تغيير كلمة المرور.

ثم يقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

سيقوم الموقع بالتحقق من صحة البيانات ويقوم بتحويل المواطن إلى صفحة حسابه الخاص على موقع حساب المواطن.

أهم الشروط اللازم توافرها للحصول على الدعم

حساب المواطن لسنة 1443 هجريا يجب أن يكون المواطن الراغب في الحصول على الدعم يحمل الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون المواطن الراغب في الحصول على الدعم يقيم إقامة كاملة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يشترط أن لا يقل عمر المواطن الراغب في الحصول على الدعم عن 18 عام.