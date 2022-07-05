“بشروط الأهلية”.. خطوات التسجيل في حساب المواطن مستفيد جديد 1444

إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى بعد الغلق طوال الفترة الماضية، حيث أمر الملك سلمان – حفظه الله وطال عمره بإعطاء دعم مالي إضافي يختص بعض البرامج الخدمية التي تقوم برعاية الفئات التي تحتاج لذلك، منها دعم صغار الماشية والضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن، جاء هذا ضمن مسيرة السخاء والعطاء المبذولة كالمعتاد من الملك من أجل مراعاة المواطنين والمواطنات وتقديم يد العون من خلال المساعدات المالية بهدف رفع مستوى المعيشة ومحاربة الغلاء العالمي الذي أصبح يسيطر معظم الدول وعلى جميع المنتجات بشكل كبير في البلاد، ولهذا قدم ملك المملكة هذا الدعم الإضافي مع الأمر الملكي بإعادة فتح تسجيل جديد حساب المواطن لتمكين الأشخاص من المحتاجين الحصول على احتياجاتهم والعيش بكرامة.

تعديلات حساب المواطن 1444

أصدر الملك سلمان كرم عطف وسخاء بدفع مبلغ قدره 20 مليار ريال سعودي من أجل مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية، حيث اختص منها مبلغ قدره 10.4 مليار ريال لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن ودعم صغار المواشي كتحويل نقدي مباشر لهم، حيث حرص خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام برعاية الأسر المستحقة للدعم في البلاد وحمايتهم من أثر ارتفاع الأسعار، هذا في إطار تطوير أوضاع الاقتصاد وعمل دراسة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية من تلك التأثير العالمي.

شروط تسجيل حساب المواطن

اشترط البرنامج منذ بداية أن المتقدم/مة سعودية الجنسية، فيما يستثنى من ذلك ابن المواطن أو المواطنة والزوج والزوجة من حاملي بطاقات التنقل. يجب أن تكون الأسرة مستحقة وذلك بتقديم مستند يوضح الدخل مقابل الالتزامات الشخصية. يتم القبول واحتساب الدعم وفق إجمالي الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة والتابعين واعمارهم إذا كان أقل أو أكبر من 18 سنة. لابد من معرفة كيفية إضافة تابع في حساب المواطن والشروط اللازمة كما يشترط أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل المملكة (ألا يكون قد سافر خارجها لمدة أكثر من 90 يوم خلال السنة الأخيرة). عدم تواجد المتقدم في أي من دار الإيواء أو السجون من قبل.

موعد أيداع حساب المواطن شهر يوليو دفعة رقم 56

أعلن البرنامج أنه سوف يتم إيداع دعم حساب المواطن مضافاً غليه الدعم الإضافي لهذا الشهر يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو في حسابات المستفيدين، كما يمكن استعلام حساب المواطن برقم الهوية عبر الرابط المرفق أسفل.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1444