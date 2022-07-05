موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الأن على بوابة نتائج التعليم الفني لجميع الطلاب

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عمر شويل - جدة اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الأول، موجهًا المزيد من الشكر والتقدير لجميع كوادر التعليم والطلاب على ما بذلوه من جهد وسعي طوال العام الدراسي، واستطاعتهم استكمال العملية التعليمية بنجاح وفقا لخطة الحضور والخطة الدراسية الموضوعة منذ بداية العام مع الخفض الملحوظ في تسرب الطلاب من التعليم الفني المنتظم، وقد أكد سيادة الوزير أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ستكون متاحة خلال ساعات قليلة وسيتم اعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

بالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس، زادت عمليات البحث من الطلاب وأولياء أمورهم، عن رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أنه تم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الآن، ويستطيع جميع طلاب الدبلومات الفنية من الاستعلام عن النتيجة من خلالالدخول مباشرة إلى بوابة التعليم الفني ليستخرجوا النتيجة بشكل الكتروني وفقا لما نوهت إليه ووزارة التعليم الفني مؤخراً.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

تتمثل خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس، فيما يلي:

أولاً يدخل الطالب على موقع وزارة التعليم الفني .

. ثم يختار على خانة «الطالب».

من ثم يقوم بالضغط على «الاستعلام لعرض نتائج الدبلومات الفنية الفصل الثاني لعام 2022».

بعد ذلك يقوم بالضغط على قسم الدبلومات الفنية المنتمي له الطالب سواء كان صناعة أو زراعة صناعة أو تجارة.

يحدد اختار المحافظة التابع لها.

ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تخصالمدرسة والإدارة التعليمية التابعين لها الطالب.

واخيراً يتم سجيل بيانات الطالب ورقم مقعده ثم الضغط على «الاستعلام».

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2022 للفصل الدراسي الثاني كانت قد أجريت خلال الفترة من 28 مايو الماضي، وحتى 9 يونيو الجاري، ودامت الامتحانات على مدار أسبوعين، حيث قد تقدم لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022، حوالي 830 ألفا و753 طالب بكافة تخصصات الدبلومات الفنية. «الصناعي- الزراعي- الفندقي ـالتجاري- والتعليم وتدريب مزدوج».

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية خلال الساعات القليلة الماضية على بوابة نتائج التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية، وقد طرحت الوزارة الرابط المُفعل الخاص ببوابة النتائج لكي يتمكن كل طالب من طلاب الدبلومات الفنية من التوجة الى الرابط والحصول من خلالة على النتيجة بكل سهولة عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد معرفة نتيجتة.