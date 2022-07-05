نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نَتائجنا” معرفة نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول عن طريق رقم المقعد لجميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازالت تتوالى وتتزايد معدلات البحث عن موعد نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول، وخاصة بعد أن اكدت المصادر المسؤولة انه تم الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والرصد ومراجعة درجات الطلاب، وان النتائج جاهزة الآن ليتم اعتمادها من قبل وزير التعليم، وفي السياق ذاته اصدر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، أن نتائج امتحانات الجولة الأولى من امتحانات الثالث المتوسط لعام 2022 سيتم اعلانها إلكترونياً لجميع الطلاب خلال ساعات قليلة بمجرد الانتهاء من اعتمادها رسميا من قبل وزير التعليم العراقي، وإليكم اهم التفاصيل.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

اقترب موعد نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية، ، أنه اكتمل ما يقارب 92٪ من عمليات الدرجات والتقويم والمراجعة لامتحاناتالصف الثالث متوسط في الجولة الأولى، ومن المقرر أن تحدد وزارة التربية العراقية موعدا نهائيا لاعتماد النتائج ونشرها رسمياً عبر الموقع الخاص بالنتائج، ويمكن الآن لجميع الطلبة والطالبات في المحافظات العراقية المختلفة التعرف على نتائج اختبار الجولة الأولىعن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية لهذا باستخدام رقم مقعد الطالب، وبعض البيانات الأخرى اللازمة للاستعلام.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

مع اقتراب موعد نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول، تم تفعيا رابط خاص ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بكل سهولة، كما تم تحديد الخطوات اللازمة لذلك، وتتمثل في التالي:

أولاً يجب أن ندخل مباشرة إلى الرابط الخاص بموقع الوزارة .

. ثم نقوم باختيار أيقونة “التعرف على نتائج الجولة الأولى من الصف الثالث المتوسط ”.

بعد ذلك يجب أننحدد المحافظة التي يسكن فيها الطالب.

وأخيراً نضغط على مربع نتائج التنزيل.

وسوف تظهر في غضون دقائق.

ولا شك أن هناك العديد من الطلاب وأولياء أمورهم من مختلف المحافظات العراقية ينتظرون الآن بفارغ الصبر موعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية الموعد النهائي لظهور نتائج امتحان الثالث متوسط، وسوف نوافيكم بكافة الأخبار لحظة بلحظة.

ومن الجدير بالذكر انة من المقرر ان يتم طرح النتائج بشكل الكتروني خلال العديد من المواقع المتخصصة في نتائج العراق، حيث ستظهر نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022 على موقع الوزارة الرسمي، وايضاً على موقع نتائجنا، ومن خلال احد هذة المواقع سوف يتمكن كل طالب من الحصول على النتيجة الخاصة به بكل سهولة.