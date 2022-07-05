نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج الطلاب.. epedu.gov.iq رابط نتائج الثالث متوسط بالعراق 2022 الدور الأول في جميع المحافظات وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط في العراق 2022 تحظى نتائج امتحانات السنة الثالثة باهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومن المتوقع الإعلان عن النتائج قريبا ، كما أعلنت وزارة التربية العراقية في وقت سابق حيث من المتوقع أن يتم نشر جميع نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع النتائج الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية ، وتزداد عمليات البحث بمحرك بحث Google ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى حول نتائج الثالث المتوسط ​​الجولة الأولى ، وكيفية استخراجها في تنسيق PDF علما ان وزارة التربية والتعليم ستنشر نتائج امتحانات الثالث على الموقع الرسمي لجميع المحافظات العراقية.

نتائج الثالث المتوسط في العراق 2022 الدورالاول

سنعرض كل الخطوات اللازمة للحصول على النتائج أو استخراج ملف PDF سيتم الإعلان عن نتائج اختبارات الطلاب في الساعات القادمة ، وسيتم نشر نتائج الدورة الأولى 2022 ن في جميع المدن والمناطق العراقية ، حيث تم تضمين المتوسط ​​الثالث في العراق لعام 2022 الرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين الكرخ الأولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الأولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ,السليمانية , واسط اربيل , دهوك.

الحصول على نتائج الثالث متوسط 2022

جميع طلاب الصف الثالث في العراق قادرون على استقراء نتائجهم للجولة الأولى. نظرًا لأن الآلاف من الطلاب ينتظرون حاليًا نتائج امتحان متوسط ​​السنة الثالثة الوزاري ، فإن وزارة التربية والتعليم في العراق تشجعهم على إدخال رابط متوسط ​​النتائج الثالث على صفحة النتائج لدينا وتنزيل ملف PDF من هناك. هذا لأن نتائج المرحلة المتوسطة معروضة هناك بطريقة تدريجية. لتحميله كملف PDF وعرض النتائج المتوقعة في جميع المحافظات العراقية.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول بالعراق

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختيار الايقونة الخاصة بخدمات نتائج الطلاب.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول.

تعبئة كافة البيانات بشكل صحيح.

كتابة الاسم الخاص بالطالب

يتم كتابة كافة البيانات.