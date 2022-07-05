رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور hrsd.gov.sa وكم راتب الضمان المطور 1443

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن قيمة الدعم للأفراد المستفدين من نظام الضمان الإجتماعي المطور الجديد، وذلك بعد إصدار أخر التعديلات على نظام الضمان الإجتماعي، وذلك الأمر الذي كان محور حديث العديد من المواطنين السعوديين تحديدا بعد أن تم التعديل حول إستحقاق الضمان الإجتماعي المطور بنظام شهري ونظام سنوي، وشهدت محركات البحث العديد من المواطنين عن كيفية التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد وعن المبالغ المستحقة التي يستفيد منها المواطنين بعد التعديل الذي تم إجراؤه على الضمان الإجتماعي.

التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

ونتابع معكم عبر السطور التالية طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

اولا الدخول إلى الموقع رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور.

ثانيا يقوم المواطن بالنقر على تسجيل الدخول.

ثالثا الضغط على تسجيل مستخدم جديد.

رابعا ادخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

خامسا إنشاء كلمة مرور ثم تأكيدها.

وأخيرا سوف يرسل الموقع رمز التحقق ليقوم المواطن بإدخاله في مكانه المخصص.

ويجب أن يقوم المواطن بالموافقة على الإقرار ثم يقوم الموطن بالضغط على تسجيل، كما يجب إتباع التعليمات التي يطلبها منه الموقع، ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على الملف الموحد، ثم إدخال كافة المعلومات بطريقة صحيحة والتأكد منها، ثم الضغط على أيقونة تقديم البيانات، ثم على أيقونة تعبئة بيانات المنزل.

وبذلك يستكمل المواطن كافة البيانات بشكل صحيح، ثم يختار المواطن البرنامج المناسب له.

راتب الضمان الاجتماعي المطور

مبلغ الراتب الشهري أو السنوي للضمان الإجتماعي المطور الجديد لسنة 1443 هجريا:

بالنسبة للأسر المكونة من فرد واحد 1000 ريال سعودي شهريا أو 12000 ريال سعودي سنويا.

بالنسبة للأسر التي تتكون من فردين 1285 ريال سعودي شهريا و 15420 ريال سعودي سنويا.

بالنسبة إلى الأسر المكونة من ثلاث أفراد شهريا 1570 ريال سعودي و 18840 ريال سعودي سنويا.

بالنسبة للأسر المكونة من أربعة أفراد شهريا 1855 ريال سعودي وتستحق سنويا 22260 ريال سعودي.

أما إذا كانت الأسرة مكونة من خمس أفراد لها شهريا 2140 ريال سعودي وتستحق سنويا 25680 ريال سعودي.

بالنسبة للأسر المكونة من ستة أفراد لها شهريا 2420 ريال سعودي وسنويا 29040 ريال سعودي.

اضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن اضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور باتباع الخطوات التالية: