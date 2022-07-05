نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل بأوامر ملكية زيادة معاش الضمان ||متى تنزل زيادة الضمان الاجتماعي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تنزل زيادة الضمان الاجتماعي 1443، سؤال تردد كثيراً عبر محرك البحث الشهير جوجل من قبل المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي، خصوصاً بعد إعلان صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم عن حزمة قرارات هامة تصب في صالح المواطن والأسر الأكثر احتياجاً، ومن هذه القرارات فتح التسجيل في حساب المواطن 1443 بعد توقف دام لسنوات، وهذا يدل على حرص جلالة الملك وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على توفير كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين للدعم في المملكة، كما قرر جلالة الملك بأوامر ملكية تخصيص 2 مليار ريال تصرف لمرة واحدة للمستفيدين من الضمان لنهاية هذا العام 2022، لذلك نقدم لكم هذا المقال لنتناول موعد صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي 1443.

#عاجل

صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) #عاجل

صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022

متى تنزل زيادة الضمان الاجتماعي 1443

صدرت الأوامر الملكية من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بتخصيص مبلغ 2 مليار ريال دعم إضافي يصرف لمرة واحدة لمستفيدي الضمان لنهاية هذا العام 1443، وهذا يدل على اقتراب موعد إيداع زيادة الضمان الاجتماعي المطور. ومن المقرر أن تعمل وزارة الموارد البشرية على إيداع زيادة الضمان في حسابات المستفيدين البنكية قبل نهاية العام كما جاء في قرار جلالة الملك.

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بصرف ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي.https://t.co/g2nHOJImOA#واس_عام pic.twitter.com/wXXwxnUPGK — واس العام (@SPAregions) وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بصرف ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي.https://t.co/g2nHOJImOA#واس_عام pic.twitter.com/wXXwxnUPGK — واس العام (@SPAregions) July 4, 2022

قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم أسمى معاني الشكر والتقدير لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد محمد بن سلمان على التوجيه الكريم بصرف ملياري دولار 2 مليار دولار لمستحقي الضمان هدية من جالة الملك للمستحقين قبل نهاية هذا العام.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يبحث الكثير من المستفيدين عن زيادة معاش الضمان الاجتماعي 500 ريال. وازداد البحث أيضاً عن رابط التسجيل في الضمان الجديد. ويتم التسجيل إلكترونياً من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. عن طريق الدخول على الرابط الموجود بهذا المقال وإدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة والنقر على تقديم الطلب. وسوف تقوم لجان مختصة بفحص الطلب والرد عليه عبر إرسال رسالة نصية للمتقدم.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يزيد الدخل الشهري عن الحد الأدنى المحتسب للضمان. لا يكون مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء. التسجيل في منصات العمل والجدية في البحث عن فرصة عمل مناسبة بالنسبة للقادرين على العمل. تقديم كافة البيانات والمستندات الدالة على أحقيته في استحقاق المعاش. ألا يكون المتقدم مالكاً لعقارات ذات قيمة عالية.