نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفاصيل تهمك” الدعم الاضافي لحساب المواطن ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد بحث المواطنين عن الدعم الاضافي لحساب المواطن، والذي تم الإعلان عنها في آخر القرارات الملكية، حيث تم الإعلان عن أوامر ملكية منذ ساعات قليلة، والتي أثارت فرحة وجدلا في نفس الوقت بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت هذه القرارات أسئلة عديدة، وسنجاوب عليكم بخصوص ما يتعلق بدعم برنامج حساب المواطن والذي تم فتح التسجيل فيه مرة أخرى، كما وتم الإعلان عن الدعم الإضافي حيث تم ضخ مبلغ 8 مليار ريال سعودي للمستفيدين، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

دعم حساب المواطن 2022

وقد أعلن سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله عن عدة أوامر سامية، والتي كان منها إعادة فتح التسجيل للمواطنين الغير مسجلين في برنامج حساب المواطن، وهذا لإشمال عدد أكبر من المواطنين في الدعم، وهذا في إطار مواجهة الأزمة العالمية الخاصة بارتفاع الأسعار.

حيث تم إصدار العديد من القرارات الملكية، والتي أهمها كالآتي:

تخصيص 20 مليار ريال سعودي لمواجهة الأزمة الحالية.

منها 10 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن.

صرف مكرمة ملكية “دعم إضافي لمستفيدي الضمان” بملياري ريال.

تعديلات على حساب المواطن، وأهمها فتح التسجيل مرة أخرى.

التعديلات في برنامج حساب المواطن

ولم يتم تغيير الكثير في دعم حساب المواطن، وخاصة فيما يتعلق بالشروط والضوابط، حيث إن شروط القبول والأهلية هي نفسها ولم يتم اضافة أو تقليل شيء منها، والتعديلات كما جاء في التغريدة الرسمية كما يلي:

حساب المواطن يبدأ بتطبيق التعديلات الجديدة،

وللتسجيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/RH587gb5jT — حساب المواطن (@citizenaccount) حساب المواطن يبدأ بتطبيق التعديلات الجديدة،

وللتسجيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/RH587gb5jT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

إتاحة تسجيل مواطنين جدد في البرنامج.

دعم مالي إضافي بمبلغ 8 مليار ريال.

الدعم الاضافي لحساب المواطن

ويتساءل المواطنون بخصوص الدعم الإضافي، وخاصة مع اقتراب إيداع الدفعة ال56 في الساعات القليلة القادمة، وهل هذا يعني زيادة الدخل الذي سيحصل عليه المستفيد، والحقيقية أنه لم يتم ذكر هذا، ولكن يوجد احتمال ليس بالضعيف أن يزيد المبلغ الذي سيتم إيداعه للمستفيدين من حساب المواطن هذا الشهر.

ونعتقد أنه سيتم بالتأكيد زيادة المبلغ، ولكن لن يتضاعف كما يظن البعض، ولكن معظم المبلغ المذكور سيتم صرفه غالبا على المستفيدين الجدد في برنامج حساب المواطن.

موعد إيداع الدفعة الجديد

وأما بالنسبة لموعد إيداع دفعة شهر يوليو 2022، فسيتم في يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، وليس يوم 10 كما اعتدنا كل شهر، حيث إنه حينها ستكون اجازة عيد الأضحى في القطاع العام والخاص، لهذا تم تقديم صرف الدفعة الجديدة.

24 ساعة على إيداع الدفعة الـ 56 من برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/CwdB2m4IPr — حساب المواطن (@citizenaccount) 24 ساعة على إيداع الدفعة الـ 56 من برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/CwdB2m4IPr — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

التسجيل في حساب المواطن

وتتيح الحكومة السعودية للمواطنين خدمة تسجيل طلباتهم، وهذا يشمل المواطن السعودي وأصحاب بطاقات التنقل، حيث تم توجيه مليارات الريالات كدعم لهم، حيث تهتم الدولة بعدم كافة فئات المجتمع وهذا باستخدام إعانات مادية في المملكة العربية السعودية، فتابعوا: