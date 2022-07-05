نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف الأن “pdf” إستخراج نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول لجميع المحافظات العراقية على الموقع الرسمي للوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشهد محرك البحث جوجل والكثير من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث مكثفة عن موقع نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول، حيث أنه من المقرر ان يتم نشر النتائج عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التعليم العراقية لجميع مراحل منها نتائج الثالث المتوسط، وذلك عقب انتهاء عمليات التصحيح و المراجعة، التي أكدت المصادر أنه تم بالفعل الانتهاء من حوالي 90% منها، على أن تصدر نتائج الطلاب في خلال الساعات القليلة المقبلة، وفيما يلي سوف نوضح لكم اهم التفاصيل بخصوص هذا الموضوع.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول في العراق وطريقة استخراجها في كافة المحافظات العراقية، بعد ان أعلنت وزارة التربية العراقية أنها سترفع نتائج الثالث متوسط الدور الأول عبر الموقع الرسمي الخاص بها وموقع نتائجنا التابع لها، وفي السياق ذاته حدَّدت وزارة التربية والتعليم العراقية ، الموعد النهائيلإعلان نتائج الثالث المتوسط وامتحانات الدور الاول للفصل الدراسي الثاني، في منطقة بغداد، ديالى، و محافظة أربيل، دهوك، و محافظة كربلاء، و محافظة النجف و محافظة ميسان، و محافظة كركوك، و محافظة نينوى، منطقة صلاح الدين، وغيرها، على أن يكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

علاوة على ما سبق ذكره، يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور استخراج نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق، بالدور الأولمن خلال الدخول مباشرة على رابط نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا الذي خصصته وزارة التعليم العراقية لإعلان النتائج وذلك بعد اتباع جميع الخطوات المدرجة أدناه بشكل مفصل:

الخطوة الأولى : يجب على المستعلم سواء كان الطالب أو ولي أمره التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا.

او موقع نتائجنا. الخطوة الثانية يختار خدمة الاستعلام عن النتيجة، ثم يقوم بتحديد نتيجة ثالث متوسط.

ستظهر للمستعلم قائمة بأسماء المحافظات.

يختار خانة المحافظة التابع لها الطالب.

بعد ذلك ستجد خانتين بجانب المحافظة وبهما حالة النتيجة.

(تم النشر أو لم يتم النشر ).

اضغط فوق عرض النتائج.

لا زالت تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية حتى الآن على انهاء اعمال الكنترول الخاصة بتجميع ورصد الدرجات الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني 2022، وينتظر الطلاب في حالة من التوتر والقلق ظهور النتائج الخاصة بهم حتى يطمئنون على معدلاتهم، هذا ومن المقرر ان تصدر النتائج في الساعات القادمة على موقع الوزارة الرسمي.