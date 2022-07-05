نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 || معرفة نتائج دبلوم “صنايع، تجارة، زراعة” برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن اطلاق رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022، حيث يمكن لجميع الطلاب الآن الاستعلام على النتيجة، وذلك بعد ان اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022، الدور الاول بشكل رسمي، واعلن عن اسماء الطلاب الاوائل في كل شعبة عبر المؤتمر الصحفي الذي انعقد مؤخراً، وقد وجه سيادته الشكر لجميع كوادر التعليم الفني فضلا عن الطلاب وأولياء أمورهم على ما بذلوه من سعي وجهد صادق خلال هذا العام الدراسي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

بمجرد اعلان ظهور النتيحة وبدأ الطلاب واولياء الامور في البحث عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وفي السياق ذاته أشاد الدكتور طارق شوقي، بنجاح منظومة التعليم الفني، وقدرته على الالتزام بتحقيق كافة الإنجازات المخططة وفق استراتيجية تطوير وتحديث التعليم الفنيالتيطبقتها الوزارة منذ عام 2018، وأكد سيادته أنه ظهر أحد نتائج هذا التطوير هذا العام في امتحان الدبلومات حيث شارك ما يقرب من 1100 مقيم من ممثلي أسواق العمل مع المقيمين تبعالوزارة التربية والتعليم، وظهر ذلك في تقييم الطلاب ممن استكملوا دراستهم من خلال البرامج الدراسية المطورة على منهجية المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل الآن والذين يبلغ عددهم حوالي 21298 طالب وطالب، لمدة ثلاث سنوات.

تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

تمكن آلاف من الطلبة والطالبات من الحصول على نتائجهم من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وقد أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الى النجاح فيالاستغلال الأمثل للتعليم الفني لما يحمله من إمكانيات وما تم تحقيقه من قدرات في تقديم شرح وافي للمناهج والدروس عن طريق الـOn-Line من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفني ، وإنشاء 6 قنوات أخرى للتعليم الفني على موقع YouTube لشرح المقررات والمراجعات النهائية، وكذلك إنشاء وتفعيل منتديات تختص بقطاع التعليم الفني، لتوفير شرح الدروس وامكانية التواصل مع الطلاب، وعليه فقد جاءت نسبة النجاح هذا العام مرضية للجميع.

أصبح مُتاح الآن لطلبة وطالبات الثانوية الفنية بكافة اقسامها في كافة المحافظات المصرية التعرف على نتائج نهاية العام الدراسي الجاري 2022، حيث قد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بطرح النتائج في الآونة الزمنية الاخيرة بعد اعتمادها على بوابة نتائج التعليم الفني، ومنها يمكن للطلاب الحصول بكل سهولة على النتائج عن طريق رقم الجلوس.