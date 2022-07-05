خطوات التسجيل في حساب المواطن 1443 ومعرفة قيمة الدعم عبر الحاسبة التقديرية

بعد صدور أوامر ملكية بفتح التسجيل في حساب المواطن وشهدت محركات البحث الكثير من التساؤلات عن طريقة التسجيل للاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه المملكة إلى المواطنين من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي وهم محدودي الدخل من الأسر والأفراد والأرامل والمطلقات وغيرهم من الفئات التي قامت الحكومة السعودية بتحديدهم من أجل تحقيق الهدف من الدعم وهو توفيره إلى مستحقيه ويعد ذلك من أهم أسس ومبادئ رؤية المملكة 2030 والتي تهتم في المقام الأول بدعم المواطنين من الجانب الاقتصادي والاجتماعي وغيرها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

وبعد ترقب كبير من جانب المواطنين لفتح باب التسجيل في دعم حساب المواطن قام خادم الحرمين الشريفين اليوم بالإعلان عبر أوامر ملكية جديدة بإعادة فتح التسجيل، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية للبرنامج، وهو ما أدى إلى إقبال كبير على الموقع الإلكتروني من أجل التسجيل لاستحقاق الدعم، كما شهدت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات عن طريقة التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية، بعد التأكد من توافر الشروط والمعايير الخاصة باستحقاق الدعم، ويمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن

الضغط على إنشاء حساب جديد.

إدخال رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

سوف يتم إرسال رسالة نصية على الجوال تحتوي على كلمة المرور.

تأكيد التسجيل من خلال إدخال كلمة المرور التي تم إرسالها.

تقوم بتغيير كلمة المرور إلى كلمة جديدة.

مراجعة كافة البيانات التي قمت بتسجيلها والإقرار بصحتها.

تقديم طلب التسجيل.

رفع جميع المستندات والوثائق المطلوبة.

إدخال العنوان والحساب البنكي.

كتابة بيانات التابعين والدخل الخاص بالأسرة.

معرفة قيمة الدعم من خلال الحاسبة التقديرية

كما تم الإعلان بان المواطن الذي قام بالتقديم على حساب المواطن والاستفادة منه يمكنه معرفة قيمة الدعم الذي سوف يستفيد منه من خلال الدخول على الحاسبة التقديرية عبر المنصة الإلكترونية لحساب المواطن ثم يقوم بتسجيل الدخول وسوف يظهر أمامه القيمة التقديرية لمبلغ الدعم الذي سوف يتحصل عليه، وذلك في مواعيد الصرف التي تقرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين.