نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالرقم الامتحاني معرفة نتائج الثالث متوسط العراق دور أول 2022 وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط العراق يبحث العديد من طلاب الثالث المتوسط عن النتيجة فى العراق لعام ٢٠٢٢ من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث قامت الوزارة أعلنت أن النتيجة فى مرحلتها الأخيرة فى الكنترول حيث مراجعة الدرجات والمجموع ومراجعة التصحيح لما يضمن لكل الطلاب صحة وعدالة الدرجات التى حصلوا عليها فلا يعترضون على النتيجة. وسوف تعلن الوزارة أسماء الطلاب الناجحين أولا فى كشف خاص بهم .

نتائج الثالث لمتوسط العراق

ومن ناحية أخرى ذكرت الوزارة أن النتيجة الخاصة بالثالث المتوسط لن تظهر فى كل المحافظات فى وقت واحد بل على مرحلتين و تتضمن المرحلة الاولى محافظات:الرصافي،الرصافي الاولى،الرصافي الثانية،الرصافي الثالثة، بغداد، القادسية،بغداد، النجف، الأشراف، أربيل، رهوك، محافظة واسط، الديوانية، مثنى، ديالى، كركوك، ميسان، السلمانية، صلاح الدين، الكرخ، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، محافظة نينوى.

نتيجة الثالث المتوسط

ولم يعد الحصول على النتيجة من الأمور الصعبة او المرهقة كما كان من عدة سنوات قبل ظهور الإنترنت فكان يجب على الطالب التوجه الى مدرسته ليعلم نتيجته اما الآن بعد ظهور الانترنت والتكنولوجيا الحديثة أصبح من السهل جدا الحصول على النتيجة وانت فى منزلك من خلال المواقع الالكترونية ولذلك بعد اعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم العراقية سيتم الإعلان عنها عبر الرابط الذى حددته الوزارة على موقعها الإلكتروني وذلك بالضغط على وزارة التربية العراقية نتائج العراق.

كيفية استخراج النتيجة

بكل سهولة يمكن لجميع الطلاب استخراج النتيجة الخاصة بهم عن طريق التوجه الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقي والتوجه الى موقع النتائج لجميع المراحل ثم اختيار نتيجة الثالث المتوسط ثم اختيار المحافظة العراقية للطالب ثم اختار عرض النتيجة سوف تظهر كل النتائج بكل سهولة.

ومن المعلوم أن الثالث المتوسط تؤهل الطلاب لدخول المرحلة الاعدادية وقد أنهى الطلاب الامتحانات الخاصة الثالث المتوسط منذ اسبوعين والكل يترقب النتيجة ولذلك تعمل كل المحافظات على قدم وساق لكي تنجز النتيجة فى أسرع وقت مع ضمان صحة وعدالة التصحيح والدرجات التى سوف يحصل عليها كل الطلاب، وتوشك النتيجة على الظهور قريبا.