رابط التسجيل فى الضمان الاجتماعى المطور 1443 من وزارة الموارد البشرية وشروط التسجيل برقم الهوية ، ننشر لكم الان رابط التسجيل فى الضمان الاجتماعى المطور لعام 1443 من وزارة الموارد البشرية حيث تم الاعلان عن فتح رابط التسجيل فى الضمان الاجتماعى المطور من قبل وزارة الموارد البشرية عبر الموقع الخاص بها على الانترنت ويعتبر تلك الامر هى من اهم الموضوعات التى يتم البحث عنها فى المملكة العربية السعودية حيث يتم حاليا البحث من كافة المواطنين فى المملكة العربية السعودية حول طرق التسجيل فى الضمان الاجتماعى المطور والشروط المطلوبة من اجل التسجيل بها وهذا ما سوف نرصده لكم الان عبر موقعكم ثقفنى نيوز

رابط التسجيل فى الضمان الاجتماعى المطور 1443

رابط التسجيل فى الضمان الاجتماعى المطور 1443 نوافيكم به ونشرح لكم الان طرق التسجيل على الضمان الاجتماعى المطور التابع لوزارة الموارد البشرية فى المملكة العربية السعودية حيث هذا ما يكثر البحث عنه من كافة المواطنين فى المملكة العربية السعودية وننقل لكم الان الطريقة المباشرة من اجل التسجيل على الضمان الاجتماعى المطور فى المملكة العربية السعودية والطريقة هى :-

على المتقدم الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية

يقوم بالضغط على انشاء حساب جديد

ثم يقوم بالنقر على خدمات الوطنية

يقوم بادخال رقم الهوية ، تاريخ الميلاد ، رقم الجوال

يقوم بالحصول على رقم سرى مؤقت يقوم بادخاله فى المكان المخصص له

يقوم بتغيير الرقم السرى وكتابة رقم سرى خاص به

مراجعة المعلومات المقدمة وتأكيد البيانات ومن ثم يتم التقديم

شروط التسجيل على الضمان الاجتماعى المطور

تم وضع عدة شروط من قبل وزارة الموارد البشرية لكل المواطنين المتقدمين للتسجيل على الضمان الاجتماعى المطور ويريد كل المواطنين فى التعرف على تلك الشروط وننقل لكم كافة الشروط المعلنة من وزارة الموارد البشرية والشروط هى :-