العالم اليوم - فاتورة واردات مصر ترتفع 4.5 مليار دولار شهريا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 01:18 صباحاً - ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر نقلا عن وزير المالية محمد معيط أن "فاتورة الاستيراد الخاصة بالبلاد، ارتفعت بعد الحرب الروسية الأوكرانية ووصلت إلى 9.5 مليار دولار في الشهر، وكانت خمسة مليارات دولار شهريا قبل الحرب".

وارتفعت الأسعار في مصر على نحو ملحوظ في الشهور القليلة الماضية، وخفضت الحكومة قيمة العملة 14 في المئة في مارس بعد أن واجهت تداعيات اقتصادية سلبية جراء الحرب في أوكرانيا.

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