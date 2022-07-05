نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حزب الله: استهدفنا منطقة متنازع عليها.. وإسرائيل تسلمت الرسالة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 5 يوليو 2022 12:00 صباحاً - دوت الخليج :- أكد حزب الله اللبناني أنه استهدف منطقة متنازع عليها مع إسرائيل بثلاث مسيرات فوق منشآت غاز بالبحر المتوسط.

وقال إن المسيرات كانت استطلاعية وإن إسرائيل تسلمت الرسالة على حد قول حزب الله.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن "​الجيش الإسرائيلي​ أسقط 3 طائرات بدون طيار، أطلقها ​حزب الله​ باتجاه ​المياه​ الاقتصادية لإسرائيل فوق البحر ​الأبيض​ المتوسط".

ولفتت صحيفة ​جيروزاليم بوست​ الإسرائيلية التي تصدر باللغة​ الإنجليزية إلى أنه "تم إسقاط إحداها بواسطة ​طائرة​ F-16، بينما تم إسقاط اثنتين أخريين من قبل البحرية Barak 8 على INS Eilat"، مشيرة إلى أنها "المرة الأولى التي يتم فيها استخدام النظام ضد التهديدات الجوية".

أما صحيفة يديعوت أحرنوت فقالت: "اعترض سلاح الجو 3 طائرات مسيرة تابعة لحزب الله كانت في طريقها إلى منصة كاريش".

وأشار الصحافي في موقع والا العبري، أمير بحبوط، إلى أن "إسقاط 3 طائرات مسيّرة تتبع لحزب الله على بعد أميال من منصة الغاز "كاريش".

وفي أول تصريح بعد الحادثة، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد، إيران، قائلاً: "لا تختبرونا"، وأعتبر أن "إيران هي التهديد الأول لنا". وأضاف لابيد: "سنفعل ما بوسعنا حتى لا تمتلك إيران سلاحاً نووياً".

2000 طائرة مسيرة

وكان تقرير جديد لمركز "ألما" البحثي الإسرائيلي قد كشف أن حزب الله الإرهابي اللبناني يمتلك نحو 2000 طائرة مسيرة، العديد منها طورتها إيران.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن المركز، أن حزب الله يستخدم الطائرات بدون طيار منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتابعت "استخدم حزب الله مسيراته في سوريا وكذلك ضد إسرائيل"، لافتة إلى أن الميليشيات اللبنانية أطلقت مسيرة باتجاه إسرائيل، قبل حرب لبنان الثانية عام 2006.

كما أطلق حزب الله خلال الحرب نفسها عدة مسيرات مسلحة على الأراضي الإسرائيلية، وفق تقرير "ألما".

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