قراصنة يعرضون بيانات مليار شخص صينى للبيع مقابل 10 بيتكوين

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع "زد نت" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن القراصنة "المجهولين"، ادعوا اختراق قاعدة بيانات خاصة بشرطة شنجهاى.

وعرض القراصنة الذين نفذوا الهجوم الإلكترونى، أكثر من 23 تيرابايت من البيانات المسروقة من قاعدة البيانات، تتضمن أسماء وعناوين وأماكن ميلاد وهويات وطنية وأرقام هواتف ومعلومات تخص قضايا جنائية، للبيع.

وطلب القراصنة الذى عرضوا البيانات للبيع على منتدى، مبلغ 10 بيتكوين، أى ما يعادل 200 ألف دولار أميركى تقريبا.

وجذب العرض 177 ردا و300000 مشاهدة فى غضون ساعات، وتم نشر القائمة بواسطة مستخدم مجهول يُدعى "تشاينا دان".

ولم تعلّق السلطات الصينية على الحادثة، إلا أن العملية إن كانت حقيقية، فستكون أكبر عملية اختراق للبيانات فى تاريخ الصين.