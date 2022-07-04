عاجل.. أول تعليق لبايدن بعد إطلاق نار خلال احتفالات عيد الاستقلال

وقال بايدن فى بيان عقب الهجوم: "أنا وجيل صُدمنا من عنف السلاح غير المنطقى الذى تسبب مرة أخرى فى حزن المجتمع الأمريكى فى يوم الاستقلال هذا".
وقال "لقد تحدثت إلى الحاكم بريتزكر والعمدة روترنج، وعرضت الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية لمجتمعاتهم". "لقد دفعت أيضًا إلى تطبيق القانون الفيدرالى للمساعدة فى البحث العاجل عن مطلق النار، الذى لا يزال طليقًا فى هذا الوقت".
وأصر الرئيس: "لكن هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به، ولن أتخلى عن محاربة وباء عنف السلاح".
وقتل مطلق النار على سطح أحد المنازل يوم الاثنين ستة وجرح 24 آخرين على الأقل بعد إطلاق النار فى عرض فى 4 يوليو فى ضاحية هايلاند بارك الراقية فى شيكاغو يوم الاثنين.
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