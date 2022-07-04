الصحفيين الفلسطينيين: التقرير الأمريكى بخصوص شيرين أبو عاقلة منحاز

جدة - نرمين السيد - وقالت النقابة، فى بيان صحفى: "خرج الخبراء عن دورهم المهنى ليعلنوا تقريرا أمنيا سياسيا بامتياز هدفه التهرب من تحميل إسرائيل مسؤولية استهداف شيرين أبو عاقلة واغتيالها المتعمد، حتى لا تتم محاسبة الاحتلال على جريمته بحق صحفية فلسطينية، إضافة إلى أنها مواطنة أمريكية".
وأكدت النقابة ثقتها بتقرير النائب العام الفلسطينى فى قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة وبتقرير الأمم المتحدة وعدد من التحقيقات الإعلامية الدولية المهمة، ومنها مؤسسات إعلامية أمريكية بارزة، وبشهود العيان، الذين أكدوا اغتيال أبو عاقلة من قبل الاحتلال الإسرائيلى.
وأشارت النقابة إلى أنها ماضية حتى النهاية مع الشركاء، وعلى رأسهم الاتحاد الدولى للصحفيين، فى إجراءاتها القضائية ضد قيادة جيش الاحتلال وحكومته ومنفذى الجريمة، حتى ينالوا عقابهم وفق القانون الدولى.
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