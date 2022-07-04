عاجل.. إيطاليا تعلن حالة طوارئ بسبب الجفاف فى 5 مناطق

جدة - نرمين السيد - وحذرت مجموعة ضغط زراعية من أن مناطق شمال إيطاليا تواجه خطر فقدان حتى نصف إنتاجها الزراعى نتيجة الجفاف، فى خضم درجات حرارة شديدة الارتفاع التى تجتاح أوروبا.

يشهد "بو"، أطول نهر فى إيطاليا، أسوأ موجة جفاف يمر بها منذ 70 عاماً، تاركة أجزاءً كبيرةً من الممر المائى الشمالى جافة تماماً، ما يهدد بعدم القدرة على رى المحاصيل.

كذلك سجلت مياه الأنهر والبحيرات فى وسط إيطاليا مستويات أقل من المستوى المعتاد بالنسبة إلى هذا الوقت من العام، وقد سلطت الأزمة الضوء على "العواقب المترتبة على تغير المناخ فى شبه الجزيرة"، وفق رابطة "أنبى" ANBI، المسؤولة عن إدارة شبكات مياه الرى فى البلاد.

ودعت "سى آى أى"، وهى مجموعة ضغط زراعية إيطالية، إلى تأمين رى طارئ بغية إنقاذ محاصيل عدة من بينها الطماطم والبطيخ، وإنشاء بنية تحتية جديدة، بما فى ذلك أحواض لتخزين مياه الأمطار.

وذكرت المجموعة فى تصريح لها أنه "من المتوقع أصلاً أن يتجاوز إجمالى الأضرار مليار يورو (ما يساوى 860 مليون جنيه استرلينى)"، مضيفة أن نقص المياه يلحق الضرر أيضاً بمستوى إنتاج الذرة وفول الصويا، الواقعة إمداداتهما فعلاً تحت التهديد بسبب الحرب فى أوكرانيا.

وقال حكام منطقتى بيدمونت ولومباردى الشمالية، حيث يعتمد جزء من الإنتاج الزراعى على نهر "بو"، إنهم سيطلبون من الحكومة إعلان حال طوارئ بسبب الجفاف.