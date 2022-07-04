العالم اليوم - "الماتادور" يعبر زاندشولب إلى دور الثمانية في ويمبلدون

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 يوليو 2022 11:16 مساءً - قطع رافائيل نادال خطوة أخرى نحو الجمع بين ألقاب البطولات الأربع الكبرى في موسم واحد عندما حجز مكانه في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس بانتصاره على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب بنتيجة 6-4 و6-2 و7-6.

واكتفى نادال بالفوز بلقبين في نادي عموم إنجلترا من بين 22 لقبا له في البطولات الكبرى، لكنه دخل بطولة العام الحالي بعد الفوز بأستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة في عام واحد للمرة الأولى في مسيرته.

وإذا حقق نادال لقبه الثالث في ويمبلدون والأول منذ 2010، ولقب أميركا المفتوحة سيكون أول من يجمع بين ألقاب البطولات الكبرى في موسم واحد منذ الأسترالي رود ليفر في 1969.

وكسر نادال إرسال منافسه المصنف 21 خمس مرات في الملعب الرئيسي الاثنين، وسيطر على المباراة منذ البداية وحتى النهاية ليحسم تأهله في ساعتين و21 دقيقة.

وحصل نادال على حسم فرصة المواجهة عند التقدم 5-3 في المجموعة الثالثة، لكن اللاعب البالغ عمره 36 عاما خسر إرساله قبل أن يكمل المهمة في الشوط الفاصل.

ويلعب نادال ضد الأميركي تيلور فريتز المصنف 11 في البطولة من أجل مكان في الدور قبل النهائي الذي يقام يوم الجمعة.