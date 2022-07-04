إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلالأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا، جنوب الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة سنجر بالبلدة وفتشت عددا من المنازل ، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها خمسة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية نقلوا إثرها للمستشفيات، ومواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي تطور أمني أخر سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المواطنين الفلسطينيين في خربة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية إخطارات وقف بناء.

وقال مسؤول ملف الانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار عارف دراغمة في بيان له إن قوات الاحتلال داهمت الخربة، ووزعت إخطارات وقف بناء على عدد من العائلات في المنطقة.

وأوضح دراغمة أن قوات الاحتلال أخطرت ست عائلات بوقف البناء بمنشآتها، وشملت حوالي 30 منشأة، بالإضافة إلى تصوير العديد من المنشآت التي أخطرت خلال السنوات السابقة.

كما أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم على طرد عدة عائلات من مساكنها في خربة حمصة الفوقا بحجة إجراء تدريبات عسكرية إسرائيلية في المنطقة، والتي ستستمر من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل.