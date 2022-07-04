نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالاً برقم الجلوس ..نتائج الدبلومات الفنية في مصر لعام 2022 للأقسام ” الصناعي – الزراعي – التجاري “ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الدبلومات الفنية في مصر لعام 2022، بعدما أن أنهى طلاب الدبلومات في مختلف الاختصاصات من امتحاناتهم لهذا العام نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات والتي استمرت الامتحانات مدة أسبوعين تقريباً في شهر يونيو لهذا العام ينتظر الطلاب صدور نتائجهم بفارغ الصبر وحيال ذلك يقومون بالبحث اليومي على المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم الأساسي لمعرفة نتائجهم ومقدار درجاتهم.

بدورها وزارة التربية والتعليم لم تعطي موعد محدد لصدور النتائج الامتحانية للدبلومات المتخصصة ولكنها أكدت أنها وفرت كوادرها وباشرت بعملية التصحيح للأوراق الامتحانية منذ انتهاء امتحانات طلاب الدبلوم فوراً وأعطت بعض التعليمات لطلاب الدبلومات على مواقعها الرسمية ليتمكنوا من معرفة نتائجهم بدون أي صعوبة أو عرقلة وقالت أنها سوف تراجع النتائج الامتحانية للطلاب مرة ثانية بعد تصحيحها للتأكد من الدرجات بشكل نهائي وقبل إطلاقها على المواقع الرسمية الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم،كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات، قد تمت بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد وضمن التوجيهات التي أوصت بها كوادرها لسير العملية الامتحانية بشكل أمثل والتي استمرت لمدة١٤ يوماً،كما صرحت وزارة التربية أن عدد لجان الإدارة والمراقبة الذين شاركوا في الامتحانات بلغ 23 لجنة إدارة ومراقبة الذين تابعوا سير الامتحانات كما أوصت بها وزارة التربية.

خطوات استعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

أعطت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب لمعرفة نتائجهم وذلك باتباع مايلي:

الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الخاص بالنتائج التعلم الفني .

النقر على نتيجة الدبلومات والكبس على كلمة استعلام النتيجة.

تحديد نوع الدبلوم الخاص به مع تحديد النظام.

كتابة رقم المدرسة التي أجريت فيها الامتحانات.

كتابة رقم الجلوس مع الاسم الثلاثي.

ستظهر النتيجة فوراً.

هذا كان كل ما يخص نتيجة الدبلومات لهذا العام مع التمنيات لكافة الطلاب بالنجاح والتوفيق والتي يمكنهم الالتحاق بالجامعات المصرية في الكليات المختلفة التي تقبل طلاب التعلم الفني ومنها كليات التربية وكليات التجارة وكلات الهندسة في بعض الأحيان ، وعدة معاهم مختلفة ،وفقا للعدة المطلوب من طلاب التعليم الفني وأيضا وفقا للمجموع الطالب.

لينك استخراج نتيجة الدبلومات الفنية لنظام الثلاث سنوات 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية على انه سوف يتم اعلن النتيجة الخاصة بالدبلومات الفنية في الساعات القليلة المقبلة والتي سوف تشكل على نتائج نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات في نفس الرابط وأيضا لجميع الشعب ، وكل ما على الطالب هو تسجيل رقم الجلوس الخاص به ، ومن ثم تحدد الشعبة العلمية التي يدرس بها فقط .

تم حاليا اعتماد نتائج الدبلومات الفنية لجميع الأنظمة التعليمية ومنها نظام الخمس سنوات ونظام الثلاث سنوات على أن تتاح النتيجة الآن على مواقع الإلكترونية المختلفة، والتي في إعلانها سوف يتم إعلان موعد امتحانات الدور الثاني للراسبين علي أن تكون عقب امتحانات الثانوية العامة التي جارى الانتهاء من مرحلة الاختبارات بها في الأيام المقبلة .