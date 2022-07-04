“الأن” استعلم عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول فى كافة المحافظات من على موقع http://epedu.gov.iq/

ننشر لكم الان طرق الحصول والاستعلام على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول لعام 2022 فى كافة المحافظات فى العراق من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث من المتوقع ظهورها فى الوقت القريب جدا عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ويستعلم كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامورحول طرق الاستعلام والحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2022 من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق وهذا ما سوف نشرحه لكم الان فى هذا المقال .

طرق الاستعلام على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق

كما ذكرنا لكم يريد كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور فى الاستعلام على نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول للعام الدارسى الجارى 2021/2022 من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم حيث يعد هذا الامر هام لكل الطلبة والطالبات الذين قد التحقوا بالصف الثالث المتوسط فى هذا العام ويريد كل الطلاب والطالبات فى الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط بطريقة مباشرة تمكنهم من الوصول لها وهذا ما سوف ننقله لكم عبر موقعكم ثقفنى نيوز والطريقة هى :-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج الصف الثالث المتوسط .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

موعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق

يستفسر كل الاهالى فى كافة المحافظات فى العراق حول الموعد النهائى لعرض نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق الدور الاول من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق تم الاعلان من قبل مصدر مسئول فى وزارة التريبة والتعليم حول الموعد النهائى حيث قال فى اخر تصريح ليه ان الوزارة التريبة والتعليم على اعتاب اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط قبل عيد الاضحى المبارك حيث اقتربت انتهاء عمليات تصحيح الاوراق فى كل المديريات التعليمية ومن ثم سيتم الاعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط .