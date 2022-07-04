“رابط معرفة” نتائج الدبلومات الفنية 2022 كل المحافظات عبر موقع https://fany.emis.gov.eg/

“رابط معرفة” نتائج الدبلومات الفنية 2022 كل المحافظات لكل الاقسام على الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى فى مصر ، ننشر لكم الان طرق الحصول على نتائج الدبلومات الفنية 2022 كل المحافظات لكل الاقسام على الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى فى مصر وكان طلاب والطالبات مرحلة الدبلومات الفنية قد انتهوا من اداء الامتحانات الدبلومات الفنية فى الفترة السابقة فى كل المحافظات فى مصر حيث قام باداء الامتحانات ما يقرب من 700 الف طالب فى مختلف محافظات مصر وينتظر كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور اعلان نتائج الدبلومات الفنية فى مصر من على الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى وهو ما سوف نشرحه لكم الان فى هذا المقال فتابعوا معنا .

طرق معرفة نتائج الدبلومات الفنية

نرصد ونشرح لكم عبر موقعكم ثقفنى نيوز طرق الحصول والاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 كل المحافظات لكل الاقسام على الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى فى مصر حيث كما ذكرنا لكم ان هذ الامر واحد من الاكثر اهمية بين الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور عن طرق الحصول ومعرفة نتائج الدبلومات الفنية فى مصر الدور الاول 2022 فى كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى والطريقة هى :-

على الطالب الدخول الى الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى

ثم يبدأ الطالب باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

بعد ذلك يقوم الطالب بادخال الاسم الرباعى ورقم الجلوس الخاص به فى الايقونة المخصصة لهذا الامر

بعد ذلك يقوم الطالب باختيار القسم التابع له (الصناعى والتجارى والفندقى والزراعى )

ثم يضغط فورا على ايقونة عرض النتيجة ويتم الحصول عليها ويمكن ان طباعة النتيجة لتكون مستند رسمى للطالب يثبت نتيجته

معرفة نتائج الدبلومات الفنية

بعد ان تم نشر طرق الحصول على نتائج الدبلومات الفنية الدور الاول 2022 فى كل المحافظات ولكل الاقسام من على الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى حيث يستفسر الان العديد من الطلاب حول موعد اعلان النتائج من هذا الموقع الرسمى حيث تم التصريح من قبل مصدر مسئول فى وزارة التربية والتعليم فى مصر عن قرب اعلان نتائج الدبلومات الفنية بشكل رسمى لكل الطلبة والطالبات مرحلة الدبلومات الفنية فى خلال الاسبوع الجارى .

نتائج الدبلومات الفنية

بعد ان تم الاعلان عن النتائج رسميا فى الامس كان اكثر ما يتم البحث عنه عبر محركات البحث فى جوجل هى نتائج الدبلومات الفنية فى مصر الدور الاول 2022 من على الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى فى مصر وبدء الطلاب فى الاستعلام عن موعد امتحانات الدور الثانى من الدبلومات الفنية حيث سيتم الاعلان عنها فى وقت قريب