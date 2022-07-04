نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول، تعد نتائج الصف الثالث المتوسط بدولة العراق من أكثر الموضوعات بحثاً على مواقع الانترنت وفقاً لما سجلته محركات البحث، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال اليومين المقبلين، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم من جانبها أن الطالب يمكنه معرفة نتيجته من خلال التسجيل على الموقع الرسمي للوزارة، وتسجيل البيانات الخاصة به سواء كان الاسم ثلاثياً أو رقم الجلوس، وفي تلك المقالة نوضح لكم كيفية التسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم والتسجيل من أجل الحصول على نتيجة كل طالب وطالبة بالتفصيل بما يشمل درجات المواد الأساسية والفرعية على حد سواء.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم العراقية قد أعلنت أن عمليات تصحيح الامتحانات تمت بمنتهى النزاهة والشفافية، بدون تسجيل أي نوع من أنواع الشكاوى، مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن نسب النجاح في المرحلة المتوسطة كانت مرتفعة بشكل كبير، كما أشادت الوزارة بجهود القائمين على تصحيح الامتحانات، منوهةً إلى أنه يتم الانتهاء من عمليات رصد وتجميع الدرجات الخاصة بكل طالب، تمهيداً للإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط خلال الفترة المقبلة، وتعد السنة الدراسية للصف الثالث المتوسط من المراحل الحرجة والفاصلة في حياة كل طالب، إذ تنقله من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية والتي تعد أهم مرحلة في تاريخ الطالب، تمهيداً لدخوله الجامعة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022

كتابة موقع وزارة التربية والتعليم في العراق في محرك البحث.

الضغط على رابط الموقع، ومن ثم الضغط على خانة “تسجيل الدخول، من خلال تسجيل الاس

الدخول إلى القسم الخاص بالنتائج، ثم الضغط على خانة “نتائج الصف الثالث المتوسط، الجولة الأولى”.

يحدد الطالب اسم المحافظة التابع لها.

يسجل الطالب اسمه ثلاثياً، والرقم الإمتحاني (رقم الجلوس) الخاص بكل طالب.

ثم الضغط على خانة “عرض النتيجة”، والتي تظهر النتيجة مفصلة “درجة كل مادة، والمجموع الكلي”.

حيث أن هذه العام أنها أفضل في نسبة النجاح من العام الماضي وفيما يلي من فقراتنا نوافيكم بالمزيد من التفاصيل عن أهم المعلومات التي تتعلق بالكيفية التي عن طريقها من الممكن أن نستخرج النتيجة بشكل إلكتروني، من السهل القيام بعدة خطوات بسيطة ويكون من خلالها الاستعلام بشكل إلكتروني عن النتيجة ومن بين خطوات الاستخراج للنتيجة ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

نتيجة الثالث المتوسط بالعراق لا يزال الطلاب من تلك المرحل يبحثون عن أي تفاصيل تتعلق بالدرجات لتلك المرحلة الدراسية الهامة، والتي يترقب ظهور نتيجتها الطلاب وكذلك أولياء أمورهم، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أهم التفاصيل المعلنة عن قرب الظهور للنتيجة، وكذلك نتعرف على موعدها وأهم المعلومات حول الطريقة الاستعلامية المتبعة للحصول الفوري على النتيجة

نتيجة الثالث المتوسط بالعراق من الممكن أن يتم استخراجها بعد ساعات من الآن وهو ما صرح به مسؤولون بالتعليم العراقي، كما قد أوضحت بعض المصادر أن الاختبارات قد تم تصحيحها بالكامل، وأن العمليات الخاصة بالكنترول والتي تتعلق بالرصد والمرجعة لبيانات نتائج الطلاب على مستوى مدارس العراق قد تمت بنجاج وفي انتظار موعد ظهور النتيجة