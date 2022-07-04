طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية للعمل الإنساني بكل سهولة وخطوات قبول الطلب

عملت دولة الأمارات العربية على تقديم الخير لأبناء وطنها حيث سعت على تقديم المساعدات المادية للمواطنين الأمارتين حيث وجدت الكثير من تلك المؤسسات التي تقدم تلك المساعدات ومن أهم تلك المؤسسات مؤسسة الشيخ زايد الخيرية فهي تعمل على ضخ الكثير من الأموال لمن يستحقون ولقد نشأت تلك المؤسسة منذ عام ١٩٩٢ والأرباح التي تكسبها تلك المؤسسة تقوم بعمل بها جميع الأمور الخيرية مثل العمل على تحسين الصحة والحرص على إقامة المؤسسات، وحرصت على إقامة المدارس التعليمية، وعمل رحلات الحج لمن هم الحاجة إليه فتكون دولة الأمارات هي من تمنح الرخاء والعطف لشعبها وللشعوب الأخرى وسوف نوضح دور المؤسسة من خلال هذا المقال.

كيفية تقديم طلب المساعد للموسسة الخيرية

يمكن المواطن الإماراتي أن يقدم طلب للمساعدة من مؤسسة الشيخ زايد عن طريق عدة خطوات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

الدخول على الموقع الخاص بالمؤسسة ويتم التسجيل داخلها عن طريق الهاتف.

يجب على المواطن أن يحدد نوع المساعدة التي يرغب في الحصول عليها من تلك المؤسسة.

وسوف تقوم المؤسسة بالاتصال بالمواطن من رقمها الخاص بها.

ويمكن أيضا المواطن بالاتصال بها عن طريق الرقم الخاص بها.

المساعدات التي تقدمها مؤسسة الشيخ زايد

تقوم تلك المؤسسة بتقديم الكثير من المساعدات للمواطنين في الأمارات العربية المتحدة فهي لها شأن كبير بين المؤسسات الموجودة وسوف نوضح المساعدات التي تقدمها المؤسسة من خلال النقاط التالية..