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عمر شويل - جدة موقع نتائج الثالث المتوسط الوزاري برقم المجلس أو المقعد عبر موقع وزارة التربية والتعليم الذي يتم الإعلان عنها مباشرة بعد الإعلان عن الانتهاء من تنزيل وتحميل كافة نتائج المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ويتابع موقعنا آخر أخبار النتائج والموعد المقرر له والمتوقع أن يتم نزول النتائج فيها، ويتم الإعلان عن النتائج عبر عدد من المواقع الأخرى بملفات أسماء الطلاب بالمحافظات التي تم رفع النتائج ففيها، مثل موقع النجاح التعليمي وموقع نتائجنا أيضا.

[هسا NataYej] موقع نتائج الثالث المتوسط epedu.gov.iq موعد محافظات (ميسان – بغداد – واسط) برقم المجلس

تستمر وزارة التربية والتعليم في رفع نتائج الطلاب في كافة المحافظات، وحسب آخر الأخبار التي تقوم المنصات الإخبارية وصفحة فيس بوك الخاصة بالوزارة بالإعلان، وجدير بالذكر أن الوزارة قد أنهت أعمال اختبارات الطلاب في الربع الأخير من الشهر الماضي، ومنذ الانتهاء من الاختبارات ويتابع الطلاب التعرف على نسب الانتهاء من التصحيح وموعد إعلان نتائج الطلاب على الرابط الرسمي للوزارة.

ويترقب الطلاب إن يتم إعلان نتائج بعض المحافظات أولا، وهي محافظة الكرخ والرصافة الأولى والثانية وميسان وغيرها.

موعد إعلان نتائج الطلاب وآخر أخبار النتائج

تستمر الوزارة في تصحيح ما تبقى من نتائج الطلاب في أغلب المحافظات، بنسب متفاوتة بين محافظة وأخرى، وحسب آخر الاخبار أن 92% من النتائج تم رفعها، على أن تقوم الوزارة بتفعيل رابط استخراج نتائج المحافظة التي تم الانتهاء من رفع النتائج فيها، وتقوم الوزارة بفتح باب تقديم الاعتراضات بعد أسبوع من الانتهاء من رفع نتيجة جميع المحافظات.

اسم المحافظة حالة النتيجة محافظة بغداد العاصمة

الرصافة الأولى

محافظة الرصافة الثانية

الرصافة الثالثة

محافظة الكرخ الأولى

الكرخ الثانية

محافظة الكرخ الثالثة

البصرة

محافظة ذي قار

ديالى

محافظة كربلاء

كركوك

محافظة ميسان

المثنى

محافظة النجف

نينوى

محافظة القادسية

الأنبار

محافظة بابل

صلاح الدين

محافظة السليمانية

واسط

اربيل

محافظة دهوك (لم تظهر بعد)

وتقوم مواقع إضافية وغير رسمية مثل موقع النجاح التعليمي وموقع نتائجنا برفع نتائج الطلاب بجميع المحافظات بصيغة ملف أسماء الطلاب في كل محافظة بعد أن يتم رفع النتائج على الموقع الرسمي، إلا أن موقع الوزارة أكثر دقة وموثوقية من المواقع البديلة، كما يكون على الطالب مراجعة المدرسة التي يتبع لها للتأكد من النتائج عبر قوائم أسماء الناجحين فيها.

خطوات التعرف على نتيجة الطالب في الثالث المتوسط