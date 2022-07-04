لينك نتائج الثالث المتوسط الذي يتم تفعيلة على الفور من أن تقوم الوزارة برفع جميع نتائج الطلاب على الموقع الوزاري، وأعلنت الوزارة في صفحة فيس بوك أن النتائج تم رفعها والانتهاء من الرفع بنسبة 92% من محافظات الجمهورية، ويقوم السيد الوزير بالخروج بعد الانتهاء من الرفع على التلفزيون الرسمي للعراق والإعلان عن نسب النجاح وأسماء أوائل الصف الثالث المتوسط للعام الجديد.

[Epedu.Gov.IQ] لينك نتائج الثالث المتوسط وزاري العراق بالمقعد الامتحاني 2022 موعد وخطوات النتيجة

يقوم الطلاب في جميع المحافظات بالبحث عن موعد ظهور النتائج في محافظة: نينوا ، القادسية ، الأنبار ، بابل ، صلاح الدين ، السليمانية ، واسط ، أربيل ، دهوك، بغداد، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، البصرة، ذي قار، ديالى ، كربلاء ، كركوك ، ميسان ، المثنى ، النجف، ويقوم الوزير بالإعلان عن المحافظات التي تعلن النتائج فيها تباعا.

الموعد المتوقع للنتائج عبر لينك نتائج الثالث المتوسط

وتقوم مواقع النجاح التعليمي وملزمتنا برفع النتائج بملفات بي دي اف باسم المحافظة ورقم الطالب الوزاري، المكون من عشرة أرقام، بينما يتم الإعلان عن النتائج باسم المحافظة، والتي تبدأ بمحافظة الكرخ، ويتم تفعيل ملفات اسم المحافظات التي يتم انتهاء النتائج فيها.

يتوقع الجميع نزول النتائج الأسبوع الجاري، بينما يتوقع آخرين نزول النتائج في بداية الأسبوع المقبل، وذلك حسب المحافظات التي يتم إعلان نزول النتائج فيها.

اسم المحافظة العراقية حالة النتائج محافظة بغداد العاصمة

الرصافة الأولى

محافظة الرصافة الثانية

الرصافة الثالثة

محافظة الكرخ الأولى

الكرخ الثانية

محافظة الكرخ الثالثة

البصرة

محافظة ذي قار

ديالى

محافظة كربلاء

كركوك

محافظة ميسان

المثنى

محافظة النجف

نينوا

محافظة القادسية

الأنبار

محافظة بابل

صلاح الدين

محافظة السليمانية

واسط

أربيل

محافظة دهوك (لم تظهر بعد )

كيفية معرفة نتائج الطالب في الثالث المتوسط