الكويت: الوضع الصحى بالنسبة لكورونا مستقر ولا يدعو للقلق

جدة - نرمين السيد - ودعا السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتى مساء اليوم الاثنين، المواطنين والمقيمين إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامتهم، سائلا المولى العلى القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

كانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أول أمس السبت توفير الجرعة التنشيطية الرابعة لفيروس كورونا (كوفيد-19) ووضعت قواعد استرشادية لمن يجب عليهم أخذ الجرعة خاصة من كبار السن والأطفال.