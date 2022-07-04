قائد قوات أمن الحج يؤكد الجاهزية التامة للقطاعات الأمنية لخدمة الحجاج

جدة - نرمين السيد - أكد قائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامى الجاهزية التامة لجميع القطاعات الأمنية والعسكرية وقيادة قوات أمن الحج لخدمة ضيوف الرحمن، متمنيا لحجاج بيت الله الحرام أداء نسكهم فى ظلال من الأمن وموفور من الخدمات المقدمة لهم.





وقال البسامى -خلال مؤتمر صحفى لقوات أمن الحج، أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الاثنين- "إن وزير الداخلية اعتمد خطتين أمنيتين لحج هذا العام، تتضمنان الاستعداد لمواجهة أى أعمال تستهدف الإخلال بالأمن والنظام ومنع كافة الأعمال المؤثرة على أمن وسلامة الحجاج، فضلا عن تكثيف الحضور الأمنى والميدانى بما يضمن سرعة رصد كل أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة بالإجراءات المناسبة حيالها".

وأشار إلى أنه تم تطبيق العقوبات النظامية بحق 288 مواطنا ومقيما خالفوا أنظمة الحج، بالإضافة إلى ضبط 2062 مخالفا لأنظمة الإقامة ينوون أداء الحج بطريقة غير نظامية.

وأكد أن العمل يجرى على قدم وساق لمنع الممارسات السلبية التى تخل بالأمن فى المشاعر المقدسة، داعيا الحجاج إلى التقيد بالتفويج لرمى الجمرات وطواف الإفاضة أو الوداع.

وأوضح أنه تم إعادة 99 ألفا و792 مقيما لم يحصلوا على التصاريح اللازمة لدخول مكة المكرمة، وإعادة 69 ألفا و663 ألف سيارة مخالفة تنقل أشخاصا غير مصرح لهم.. مشددا على أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا على المشاعر المقدسة لمنع دخول الحجاج غير المصرح لهم، فضلا عن ضبط 63 حملة حج وهمية مخالفة خلال الأيام الماضية.