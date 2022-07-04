العالم اليوم - سوريا.. تعزيزات عسكرية روسية تصل القامشلي

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. تعزيزات عسكرية روسية تصل القامشلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 يوليو 2022 08:15 مساءً - وصل 300 جندي مظلي روسي إلى مطار مدينة القامشلي السورية، الأحد، وسط تحليق مكثف للمروحيات الروسية.

وقالت مصادر محلية لـ"دوت الخليج" إن طائرتي نقل عسكرية روسية هبطت في مطار القامشلي كان على متنها نحو 300 جندي مظلي روسي.

وحسب مراقبين فقد جاءت الخطوة الروسية بعد استقدام الجيش التركي تعزيزات على نقاط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية في عين عيسى وتل أبيض وكوباني.

وتتمركز القوات الروسية في مطار القامشلي، التابع للجيش السوري ومحيطه منذ عام 2016، حيث تتخذه قاعدة لها منذ ذلك الحين.

وخلال الأسابيع الماضية، وصلت تعزيزات عسكرية روسية إلى مطار القامشلي الدولي، تضمنت مقاتلات روسية من طراز SU-34 وطائرات هليكوبتر هجومية.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة مرات منذ نهاية مايو، بالقيام بعملية عسكرية جديدة في منطقتين واقعتين شمال سوريا لاستهداف المقاتلين الأكراد.