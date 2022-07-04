تأشيرة دخول دولة الإمارات للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية استخراجها

عمر شويل - جدة تأشيرة دخول دولة الإمارات للمقيمين هي واحدة من أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المقيمين, حيث تنظم دول مجلس التعاون الخليجي أسلوب الدخولٍ والخروج من وإلي أعضائها, ويضم مجلس التعاون الخليجي عدد ستة من الدول العربية هي المملكة العربيةُ السعودية, قطر, الإماراتُُ العربيةُ المتحدة, سلطنة عمان, البحرين, الكويت والذي تم إنشاؤه في عام 1981. وقد أوضحت السلطات في الإماراتٍ أنه من الضروري قيام الراغبين من المقيمين بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي بالحصول علي تأشيرة إلكترونية. وقد تم إصدار هذه التأشيرة عي أن تكون سارية لمدة أقصاها شهر تسمح للعميل زيارة الإمارات العربية المتحدة علي أن يراعى التجديد في الموعد المناسب.

تأشيرة دخول دولة الإمارات للمقيمين

أوضحت حكومة دبي طريقة الحصول على تأشيرة دخول إلكترونية لزيارة دولة الامارات العربية المتحدة وذلك عن طريق إتباع الخطوات القليلة القادمة:

في حالة كونك تسجل الدخول لأول مرة للحصول علي تأشيرات الدخول إلى دولة الإمارات العربية فيجب عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول غلي الصفحة الإلكترونية السابقة أعلاه.

قم بالضغط علي تسجيل مستخدم جديد.

ستقوم الأنظمة بتحويلك إلي صفحة يتم خلالها إدخال البيانات الخاصة بك.

قم بتسجيل الدخول من خلال رقم الهوية.

قم بتحديد الجنسية الخاصة بك.

قم بإدخال تاريخ الميلاد.

وبعدها التأكيد علي أنك لست robot.

وأخيراً قم بالضغط علي “أكمل”.

أما في حالة الرغبية في الدخول لاستخراج تأشيرة الدخول إلي الإمارات العربية المتحدة من خلال البريد الإلكتروني فيجب اختيار كلمة “البريد الإلكتروني” بدلاً من رقم الهوية الوطنية فهي كالتالي:



قم بإدخال رقم اسم المستخدم كاملا ً.

قم بإدخال الاسم الأول والاسم الثاني.

قم بإدخال البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد.

يتم بعدها إدخال كلمة المرور التي ترغب بها وكذلك التأكيد عليها مرة أخري.

شروط الحصول علي تأشيرةِ الدخولِ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

حكومة الإمارات تشدد إجراءات دخول الدولة وقد وضعت بعض الشروط والضوابط الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وهي كالتالي:

يجب الحصول علي تأشيرة إلكترونية للدخول إلي دولة الإمارات العربية المتحدة.

يجب القيام بتحري الدقة أثناء إدخال البيانات وخاصة البريد الإلكتروني.

ضرورة وجود الكفيل في حالة طلب الحصول علي تأشيرة الإمارات العربية في حالة وجود أي من المرافقين أو أحد أفراد العائلة.

مدة صلاحية تأشيرة الامارات هي 30 يوم من تاريخ الإصدار.

يمكن تمديد تأشيرة الامارات لمدة 30 يوم أخري لمرة واحدة فقط.

بجب القيام بالتقديم للحصول على تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبلها بشهر (30) يوم.

في حالة طلب الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمرافقي المقيمين أو ذويهم فيجب التقديم للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة قبلها بشهرين (60) يوم.

تأشيرة زيارة الامارات العربية المتحدة لذوي المقيمين صالحة لمدة 60 يوم من تاريخ إصدارها.

يمكن تمديد تأشيرةِ دخولِ إلى دولة الإمارات العربية لمدة 60 يوم أخرى.

لن يتم دخول دولة الامارات العربية المتحدة في حالة اختلاف المهنة بالهوية مع المهنة في تأشيرةِ الإماراتِ العربية المتحدة.

ضرورة ألا تقل مدة الإقامة في الإمارات عن 3 شهور وذلك للمقيمين في مجلس التعاون الخليجي.

ألا يقل صلاحية جواز السفر عن 3 أشهر للراغبين في الحصول على تأشيرةِ الدخولِ لدولةِ الإمارات العربية المتحدة.

وبهذا نكون قد أتممنا شرح تفاصيل استخراج تأشيرة دخول دولة الإمارات للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وما هي طريقة استخراجها والخطوات بالتفاصيل.