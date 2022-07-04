التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل :موعد عودة المدارس في السعودية بالعام الدراسي الجديد 2022/2023

ننشر موعد عودة المدارس في السعودية للعام الجديد 2022- 2023 بالتزامن مع إجراء بعض التحديثات في النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية بسبب الظروف المفروضة علينا من جائحة فيروس كورونا، فنجد ان الكثير من الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة و أولياء الأمور وكذلك أعضاء هيئة التدريس وكل العاملين في القطاعات التعليمية المختلفة في السعودية لديهم رغبة في التعرف على الموعد الرسمي الخاص بعودة المدارس في السعودية للعام الدراسي الجديد 1444، كما نتابع رابط نظام نور لنتائج طلاب الابتدائي والمتوسط و الثانوي ، حيث يرغب الأشخاص في التجهيز والإعداد بشكل جيد للعام الدراسي الجديد وتجهيز الإعدادات المدرسية والمستلزمات المختلفة التي يحتاج لها الطلاب، لذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال التفاصيل المتعلقة بموعد عودة المدارس في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد 1444 بعد التحديثات التي اجريت من قبل الحكومة السعودية ووزارة التعليم السعودية.

موعد عودة المدارس في السعودية للعام الجديد 1443

و نوفر اليكم موعد عودة المدارس في السعودية للعام الجديد 1443 مع انتهاء العام الدراسي الحالي وبداية الإجازة الخاصة بنهاية العام الدراسي للطلاب، فنجد ان وزارة التعليم السعودية كانت قد اوضحت خلال الايام الماضية التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي القادم 1444، حيث تستمر العملية التعليمية في الكثير من المدارس بالمملكة العربية السعودية في هذه الفترة بنظام التعليم عن بعد، وهو النظام المعتمد حاليا فى بعض الفئات في ظل تعطل سير العملية التعليمية بشكل طبيعي بسبب الإجراءات المتبعة لحماية الأشخاص والطلاب من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وبالتزامن مع كل هذه الظروف عدلت الوزارة المواعيد الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد وعودة المدارس، بحيث من المقرر ان تعود المدارس السعودية والدراسة في يوم 1 صفر 1444، وذلك الموافق 28 أغسطس 2022 بالتقويم الميلادي، وهو العام الذي يعد العام الثاني للدراسة في جميع المدارس في المملكة العربية السعودية للمراحل المختلفة.

التقويم الدراسي 1444 – 1445 في السعودية

جدول التقويم الدراسي للعام الجديد 1444

في بداية كل عام دراسي كما هو معتاد تقوم وزارة التعليم السعودية بوضع الخطة الزمنية للعام الدراسي ووضع التقديم الخاص بالعام الدراسي الجديد، وقد قامت وزارة التعليم السعودية خلال الأيام الماضية بتحديد التقويم الدراسي للعام الدراسي 1444 وهو التقديم الذي يضم موعد بداية العام الدراسي وموعد اجازة منتصف العام الدراسي، بالإضافة الى مواعيد الامتحانات الخاصة بالمراحل المختلفة وتحديد الإجازات الرسمية على مدار العام ثم وضع موعد اجازة نهاية العام الدراسي، ومع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد فقد تم تحديد التقويم الدراسي رسميا من قبل وزارة التعليم السعودية.

التقويم الدراسي 1444- 1445 هــ التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 01/02/1444 28/08/2022 إجازة اليوم الوطني (يومي الاربعاء والخميس) 25/02/1444 21/09/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 19/03/1444 16/10/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/04/1444 10/11/2022 بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 30/04/1444 24/11/2022 بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 01/02/1444 28/08/2022 بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 10/05/1444 04/12/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/05/1444 18/12/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/06/1444 15/01/2023 إجازة يوم التأسيس (يومي الاربعاء والخميس) 02/08/1444 22/02/2023 بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 10/08/1444 02/03/2023 بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 20/08/1444 12/03/2023 بداية إجازة عيد الفطر 22/09/1444 13/04/2023 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 06/10/1444 26/04/2023 إجازة نهاية أسبوع مطولة 08/11/1444 28/05/2023 بداية إجازة نهاية العام الدراسي 04/12/1444 22/06/2023

موعد عودة حضور المعلمين في المدارس بالسعودية

سوف تعلن وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن السماح بعودة المعلمين رسميا في المدارس مع باقي أعضاء هيئة التدريب، وذلك في الجامعات والمدارس والمؤسسات العامة الخاصة بالتدريب التقني والمهني أيضا، وذلك بعد عيد الأضحى حيث انه تم الاتفاق أنت سوف يتم التنسيق بين كلا من وزارة الصحة السعودية ووزارة التعليم بشأن الطلاب الذي من المقرر أن يتم عودتهم حضوريا في المدارس، وسوف يتم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق بين الوزارتين.