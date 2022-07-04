نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل :موعد عودة المدارس في السعودية بالعام الدراسي الجديد 2022/2023 في المقال التالي
ننشر موعد عودة المدارس في السعودية للعام الجديد 2022- 2023 بالتزامن مع إجراء بعض التحديثات في النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية بسبب الظروف المفروضة علينا من جائحة فيروس كورونا، فنجد ان الكثير من الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة و أولياء الأمور وكذلك أعضاء هيئة التدريس وكل العاملين في القطاعات التعليمية المختلفة في السعودية لديهم رغبة في التعرف على الموعد الرسمي الخاص بعودة المدارس في السعودية للعام الدراسي الجديد 1444، كما نتابع رابط نظام نور لنتائج طلاب الابتدائي والمتوسط و الثانوي ، حيث يرغب الأشخاص في التجهيز والإعداد بشكل جيد للعام الدراسي الجديد وتجهيز الإعدادات المدرسية والمستلزمات المختلفة التي يحتاج لها الطلاب، لذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال التفاصيل المتعلقة بموعد عودة المدارس في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد 1444 بعد التحديثات التي اجريت من قبل الحكومة السعودية ووزارة التعليم السعودية.
موعد عودة المدارس في السعودية للعام الجديد 1443
و نوفر اليكم موعد عودة المدارس في السعودية للعام الجديد 1443 مع انتهاء العام الدراسي الحالي وبداية الإجازة الخاصة بنهاية العام الدراسي للطلاب، فنجد ان وزارة التعليم السعودية كانت قد اوضحت خلال الايام الماضية التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي القادم 1444، حيث تستمر العملية التعليمية في الكثير من المدارس بالمملكة العربية السعودية في هذه الفترة بنظام التعليم عن بعد، وهو النظام المعتمد حاليا فى بعض الفئات في ظل تعطل سير العملية التعليمية بشكل طبيعي بسبب الإجراءات المتبعة لحماية الأشخاص والطلاب من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وبالتزامن مع كل هذه الظروف عدلت الوزارة المواعيد الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد وعودة المدارس، بحيث من المقرر ان تعود المدارس السعودية والدراسة في يوم 1 صفر 1444، وذلك الموافق 28 أغسطس 2022 بالتقويم الميلادي، وهو العام الذي يعد العام الثاني للدراسة في جميع المدارس في المملكة العربية السعودية للمراحل المختلفة.
التقويم الدراسي 1444 – 1445 في السعودية
جدول التقويم الدراسي للعام الجديد 1444
في بداية كل عام دراسي كما هو معتاد تقوم وزارة التعليم السعودية بوضع الخطة الزمنية للعام الدراسي ووضع التقديم الخاص بالعام الدراسي الجديد، وقد قامت وزارة التعليم السعودية خلال الأيام الماضية بتحديد التقويم الدراسي للعام الدراسي 1444 وهو التقديم الذي يضم موعد بداية العام الدراسي وموعد اجازة منتصف العام الدراسي، بالإضافة الى مواعيد الامتحانات الخاصة بالمراحل المختلفة وتحديد الإجازات الرسمية على مدار العام ثم وضع موعد اجازة نهاية العام الدراسي، ومع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد فقد تم تحديد التقويم الدراسي رسميا من قبل وزارة التعليم السعودية.
|التقويم الدراسي 1444- 1445 هــ
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|01/02/1444
|28/08/2022
|إجازة اليوم الوطني (يومي الاربعاء والخميس)
|25/02/1444
|21/09/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|19/03/1444
|16/10/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16/04/1444
|10/11/2022
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|30/04/1444
|24/11/2022
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول
|01/02/1444
|28/08/2022
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني
|10/05/1444
|04/12/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|24/05/1444
|18/12/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/06/1444
|15/01/2023
|إجازة يوم التأسيس (يومي الاربعاء والخميس)
|02/08/1444
|22/02/2023
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|10/08/1444
|02/03/2023
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث
|20/08/1444
|12/03/2023
|بداية إجازة عيد الفطر
|22/09/1444
|13/04/2023
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|06/10/1444
|26/04/2023
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|08/11/1444
|28/05/2023
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|04/12/1444
|22/06/2023
موعد عودة حضور المعلمين في المدارس بالسعودية
سوف تعلن وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن السماح بعودة المعلمين رسميا في المدارس مع باقي أعضاء هيئة التدريب، وذلك في الجامعات والمدارس والمؤسسات العامة الخاصة بالتدريب التقني والمهني أيضا، وذلك بعد عيد الأضحى حيث انه تم الاتفاق أنت سوف يتم التنسيق بين كلا من وزارة الصحة السعودية ووزارة التعليم بشأن الطلاب الذي من المقرر أن يتم عودتهم حضوريا في المدارس، وسوف يتم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق بين الوزارتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل :موعد عودة المدارس في السعودية بالعام الدراسي الجديد 2022/2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.