link available الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق “epedu.gov.iq” وزارة التربية والتعليم 

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 حيث تطلع آلاف الطلاب وكذلك أولياء الأمور في هذا التوقيت للتعرف على نتائج الدور الأول لطلاب الصف الثالث المتوسط 2022 في جميع المحافظات العراقية بشكل عام، وذلك بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا عن موعد إعلان نتائج امتحانات الدور الأول للطلاب والتي قد تم الانتهاء منها خلال الفترة الأخيرة بناء على الضوابط التي تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نوصد الآن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق وكيفية استخراج النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتيجة الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق

وصرحت مصادر هامة وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات الماضية أنه من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات الدور الأول لجميع طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث شهدت نتائج الطلاب خلال الأيام الماضية الانتهاء من كافة أعمال تصحيح الامتحانات ورصد النتائج والدرجات، فمن المقرر أن يتم طرح النتائج بعدما يتم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث صرحت كذلك أن نسب نجاح الطلاب في مختلف التخصصات قد جاءت على نحو مرتفع، حيث تعد نتائج الثالث المتوسط واحدة من أهم النتائج التي تمثل أهمية كبيرة في مصير الطلاب في المرحلة المقبلة من الدراسة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 موقع الوزارة

فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا الموقع المخصص لكي يتم الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، حتى يسهل على جميع الطلاب استخراج النتائج بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ليتم استخراج النتيجة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.