نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا برقمك الامتحاني جميع المحافظات pdf

نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا برقمك الامتحاني يتزايد من أجلها الترقب من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات فى انتظار ان يتم الاعلان عن ظهورها الرسمي المتوقع ان تكون قبل اجازة عيد الاضحى المبارك في كل المحافظات، حيث يدور مجريات البحث على التعرف على خطوات الاستعلام عن تلك النتائج التي نوافيكم بها الآن بشكل مفصل من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول الان نتابعها ونقلها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز حيث قد أشارت لجان الكنترول على ان عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت بنسبة تجاوزت 80% على ان يجري الآن الاستعداد على طرح امكانية الاستعلام عن تلك النتائج على مستوى كل المحافظات العراقية بمنتهي السهولة الممكنة، حيث تستعد جميع إدارات التربية الموجودة على مستوى كل المحافظات العراقية على الكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط بواسطة اسم الطالب الرباعي ورقم لامتحاني فقط من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد الانتهاء الرسمي من كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات الجارية بالوقت الحالي للاستعداد على نشر نتائج الطلاب اون لاين بواسطة تسجيل جميع البيانات الخاصة بالطلاب على شكل نستعرضهو ننقله الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط تكون بسيطة وسهلة أمام جميع الطلاب والطالبات حيث بامكانكم بمنتهى البساطة والسهولة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين فور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واتباع الطريقة التالية:-

فى الخطوة الاولي الولوج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي

فى الخطوة الثانية:- البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

فى الخطوة الثالثة:- تحديد الدور

فى الخطوة الرابعة:- تسجيل اسمك الرباعي ورقم امتحانك

فى الخطوة الخامسة:- قم باختيار وتحديد المحافظة التابعة لك

فى الخطوة الاخيرة انقر على ايقونة استعلام او عرض النتائج حتي تكون امامكم بنجاح النتائج

علماً على ان التأكيد على ان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول ستكون قبل اجازة عيد الاضحي من مصدر رسمي، حيث صباح اليوم اكدت ادارة تربية الكرخ على ان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول تعلن فى الساعات القليلة المقبلة خلال 48 ساعة من الان على مستوي ادارة الكرخ فى كل المدارس التابعة لتلك الادارة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي