نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الفرز التجريبي عُمان 2022 //بوابة القبول الموحد وشرح طريقة الإستعلام heac.gov.om في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الفرز التجريبي عمان أصبح محل بحث الآن، بعد أن أعلن مركز القبول الموحد عبر حسابه الرسمي على تويتر عن موعد إعلان النتائج رسمياً، وكانت وزارة التعليم العالي قد أتاحت تسجيل الرغبات لمدة شهرين من بداية شهر إبريل حتى نهاية شهر يونيو الماضي، واليوم يتم تجهيز رابط مركز القبول الموحد للإستعلام الإلكتروني عن النتائج، قبل إعلان نتيجة الدبلوم العام العمانية التي يترقب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، أن تعلن خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن انتهت تقريباً كافة أعمال التصحيح والمراجعة.

أعلنت وزارة التعليم العالي العمانية أن عدد الطلبة الذين سجلوا في الفرز التجريبي يبلغ 47 ألف 271 طالب وطالبة، خلال الفتر الزمنية السابق ذكرها، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط الإستعلام الإلكتروني، وهو مركز القبول الموحد وموعد أللاستعلام عن النتائج الرسمي، ونشرح طريقة استخراج النتائج إلكترونياً بسهولة.

رابط نتيجة الفرز التجريبي عمان

الدخول على الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد heac.gov.om .

. من الصفحة الرئيسية الدخول على تسجيل الطالب.

ثم تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب.

النقر على أيقونة عرض النتيجة لتظهر النتيجة.

موعد إعلان النتائج

كما جاء عبر الموقع الرسمي لمركز القبول الموحد، فأن النتائج سوف تكون متاحة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2022/07/05، عبر رابط المركز بإتباع الخطوات السابق ذكرها.

مركز القبول الموحد سلطنة عُمان

هو المركز المختص باستقبال تسجيلات الطلاب للالتحاق بالجامعات العمانية، بحسب رغباتهم التي يسجلونها عبر رابط المركز تأسس مركز القبول الموحد عام 2005 ميلادي، ويعتبر المركز قاعدة بيانات للمتقدمين للجامعات وأجهزت الدولة الأخرى، التي تسترشد بها في عملية التخطيط\ ورسم السياسات العامة للدولة.

رابط نتيجة الفرز التجريبي عمان 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي أنه تسمح للطلاب بتعديل الرغبات قبل الفرز النهائي، بناءً على نتائج الترم الثاني من نتيجة الدبلوم العام، وتعمل الوزارة على أستخدام التكنولوجيا في تقديم كافة الخدمات من خلال المواقع، وعن بعد للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم.

وزارة التعليم العالي

أعلنت الوزارة أن هناك عدة أسباب تجعل نتائج الفرز التجريبي، مختلفة عن نتائج الفرز الأول وهي كما يلي.

نسبة التغيير في درجات الطالب النهائية

تغير الطلاب رغباتهم المسجلة وترتيب وإدراج البرامج الدراسية

يساعد الفرز التجريبي الطلبة على إدراج المزيد من البرامج في مرحلة تعديل الرغبات خصوصاً الغير حاصلين على عرض في الفرز التجريبي.