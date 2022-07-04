مواصفات وسعر هاتف iPhone 14 Pro Max‎ أيفون 14 برو ماكس أسعار الأيفون في جميع الدول

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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات آيفون 14 برو الذي من المتوقع أن يصل إلى المحلات التجارية بعد الإعلان عن إصدار الهاتف بعدة أيام، وسوف تحرص شركة آبل على عدم حدوث معوقات أو مشكلات تتعلق بتوريد الهاتف إلى المحلات، لأن آبل واحدة من الشركات التي تلتزم بخطتها الزمنية الموضوعة بمنتهى الدقة، لذا سوف نتعرف على أهم مواصفات هاتف آيفون 14 برو ولماذا قد ترغب في الحصول على أحد هذه الهواتف بعد معرفة ما يتمتع به الهاتف من مواصفات؟

مواصفات وسعر هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max‎ أسعار الأيفون في جميع الدول

مواصفات آيفون 14 برو

الاصدار الجديد من سلسلة هواتف الآيفون وهو 14 برو يتميز بما يلي من مواصفات:

شاشة الهاتف: Super Retina XDR OLED، ذات حجم 6.1 بوصة ودقة 1170 × 2532 بكسل. نظام التشغيل iOS 16. معالج الهاتف: Apple A16 Bionic سداسي النواة، وهو يعتمد على دقة تصنيع تصل 5 نانو متر. وحدة معالجة الرسوميات Apple GPU. إصدارات الهاتف: 8 + 128 جيجابايت، 8 + 256 جيجابايت، 8 + 512 جيجابايت، 8 + 1 تيرابايت. سعة التخزين: لا يمكن توسيع سعة التخزين الداخلية عن طريق تركيب بطاقة ذاكرة خارجية. الكاميرا الخلفية: هي كاميرا رباعية تتكون من كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل بمستشعر تلي فوتو بدقة 12 ميجابكسل + عدسة فائقة الاتساع 12 ميجابكسل بمستشعر TOF ثلاثي الأبعاد. كاميرا أمامية: هي كاميرا مزدوجة تتكون من مستشعر بدقة 12 ميجابيكسل وهو مستشعر أساسي بالإضافة إلى مستشعر SL ثلاثي الأبعاد. دعم التقريب البصري الحقيقي يصل إلى x5. الفلاش: LED مزدوج وHDR يتيح لك تجربة تصوير فوتوغرافي ممتعة أكثر. دقة تصوير الفيديو: تصل إلى جودة 4k، ومعدل 24-30-60 إطار في الثانية. التقاط فيديوهات 4k عبر دعم خاصية التثبيت البصري gyro-EIS.

سعر آيفون 14 برو

من المحتمل أن يبلغ سعر آيفون 14 برو ألف دولار ومن المحتمل أن يصل إلى 1100 دولار، لأن رؤية شركة آبل الخاصة بتسعير الجيل الجديد من سلسلة هواتف الآيفون تعتمد بطريقة أساسية على سعر الإصدار السابق وهو هاتف آيفون 13 برو.

موعد إطلاق آيفون 14 برو

حرص شركة آبل على الالتزام بالمواعيد المحددة التي سوف يتم فيها إصدار الهاتف في الأسواق أمر استطاع الجميع اداركه في السنوات الماضية مع إصدار هواتف الآيفون كل فترة.

من المنتظر أن يصدر ايفون 14 برو في تاريخ 14 من شهر سبتمبر 2022، والذي يعتبر موعد إقامة حدث الإعلان عن الهاتف الجديد، وهو تاريخ يتفق مع إصدار آيفون 13 الذي صدر في 14 سبتمبر 2021.