فتح التسجيل في حساب المواطن بأمر ملكي عاجل من الملك سلمان

تم فتح التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى وفق الضوابط المحددة في وقت سابق. يأتي بناء على أمر ملكي صدر من الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الرابع من يوليو 2022 تضمن عدة إجراءات للتخفيف عن المواطنين. ويعني ذلك أنه أصبح بالإمكان تسجيل مستفيد جديد في حساب المواطن وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل البرنامج. وكان البرنامج أوقف عملية التسجيل وحدد عددًا من الضوابط لصرف الدعم. وظل البرنامج يسمح للمستفيد الرئيس بإمكانية إضافة تابعين وفق آلية تحديث بيانات المستفيدين.

ضوابط حساب المواطن الجديدة

وكان برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق عن الضوابط والشروط الجديدة تضمنت ما يلي:

تحديد حد أقصى لمبلغ الدعم وفق أعلى مبلغ تم صرفه في دفعة مارس 2020. وقف التسجيل في البرنامج حتى إشعار آخر. تقديم مستندات إثبات الاستقلالية بالنسبة للمسجلين في البرنامج كمستقلين عن رب الأسرة. وقام البرنامج بوقف الدعم عمن فشل في إثبات الاستقلالية بعد انتهاء مهلة تحديث حساب المواطن .

خطوات التسجيل في حساب المواطن

ويتم تسجيل جديد في البرنامج من خلال ما يلي:

الدخول على موقع حساب المواطن على الإنترنت.

اختيار تسجيل جديد

ادخال بيانات المستفيد الرئيس

ادخل بيانات المستفيدين التابعين.

اضافة الدخل الشهري للأسرة.

تحديد الفئات العمرية للتابعين.

ارفاق المستندات الدالة على صحة البيانات.

في حالة السكن بالإيجار يجب إرفاق عقد إيجار موثق من منصة إيجار.

أما في حالة السكن تمليك يجب ارفاق صك ملكية به نسبة كل شخص من العقار.

معايير الاستحقاق وتحديد الدعم

بعد التقديم في البرنامج يتم دراسة الطلب وبعد صدور نتائج الأهلية يتم صرف مبلغ الدعم في دورة الدفع التالية لصدور نتائج الأهلية. ويتم تحديد المبلغ بناء على عدد من المعايير والشروط أهمها ألا يتجاوز الدخل الشهري حد الدخل المانع من الحصول على دعم حساب المواطن. كما يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. وألا يكون مقيمًا خارج المملكة لأكثر من 90 يوم في السنة السابقة على التقديم. ويستثني من شرط الجنسية أبناء السعوديات من المواطن الأجنبي. ويتم الصرف يوم 10 من كل شهر ميلادي.