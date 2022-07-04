كوريا الجنوبية والمكسيك تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 07:25 مساءً - اتفقت كوريا الجنوبية والمكسيك، اليوم الإثنين، على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية- في بيان، أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)- أن وزير الخارجية بارك جين عقد محادثات مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد، في العاصمة سول، حيث

أكد بارك أن بلاده حافظت على علاقة وثيقة مع المكسيك كشريك رئيسي في أمريكا اللاتينية منذ إقامة شراكة إستراتيجية في عام 2005.

وأشار بارك إلى أنه وسط جائحة كورونا وإعادة هيكلة سلسلة التوريد العالمية تستمر المكسيك في أن تصبح أكثر أهمية للشركات الكورية الجنوبية كمركز استثماري ومركز إنتاج في الأمريكتين، مؤكدا أن كوريا الجنوبية ترغب في مواصلة توسيع التعاون في مختلف المجالات مع المكسيك، بما في ذلك الأمن الاقتصادي وسلسلة التوريد والفضاء والرعاية الصحية.