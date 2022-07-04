عاجل.. إطلاق نار على مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال فى شيكاغو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وعيد الاستقلال الأمريكى، يتم الاحتفال به فى الرابع من يوليو من كل عام، وهو عطلة فدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية احتفالاً بتبنى اعلان الاستقلال فى 4 يوليو 1776، معلناً الاستقلال عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى (تعرف رسمياً الآن بالمملكة المتحدة).
عادة ما يرتبط يوم الاستقلال بإطلاق الألعاب النارية، المواكب الاحتفالية، حفلات الشواء، قوافل السفر، أعياد التسوق، النزهات، الحفلات الموسيقية، ألعاب البيسبول، تجمع العائلات، والخطب والاحتفالات السياسية، بالإضافة إلى مختلف الفعاليات العامة والخاصة احتفالاً بالتاريخ، الحكومة والتقاليد الأمريكية. وعيد الاستقلال هو العيد الوطنى للولايات المتحدة.
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