وزيرة خارجية بريطانيا تدعو إلى خطة مارشال جديدة لإعادة بناء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس "إن المملكة المتحدة كانت حازمة فى دعمها لوحدة الأراضى الأوكرانية، وستواصل قيادة الدعم من أجل خطة إعادة إعمار وتطوير أوكرانيا".





وأضافت تروس - حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر تعافى أوكرانيا الذى تستضيفه مدينة "لوجانو" السويسرية - "يحتاج هذا إلى خطة مارشال جديدة من أجل أوكرانيا".

و"خطة مارشال" هى برنامج مساعدة أمريكى لإعادة بناء أوروبا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وشددت على أن الخطة تحتاج إلى تحرك أوكرانيا بنفسها، متابعة: "سنشجع على الاستثمار الفورى وعلى دفع النمو الاقتصادى لأنه أمر ضرورى أن نعيد الاقتصاد الأوكرانى للعمل".

وفى سياق متصل، أعلنت الخارجية البريطانية أن لندن ستفرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا تستهدف الاقتصاد والتجارة والنقل اعتبارا من غد الثلاثاء، وذلك تزامنا مع استمرار نظام الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو دعم العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية، فى بيان نُشر على الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، أن حزمة العقوبات الجديدة تُقدم بعض التدابير المُهمة التى تستهدف روسيا عبر بيلاروسيا، بما فى ذلك حظر على الاستيراد والتصدير على سلع تصل قيمتها إلى 60 مليون جنيه إسترلينى، وتتضمن المنتجات النفطية والتقنية المتقدمة والسلع الرفاهية.

وأضافت أن بريطانيا ستلغى أيضا صلاحية وصول بيلاروسيا إلى خدمات القطاع المالى العالمى فى بريطانيا، وهو ما بدوره سيقيد المزيد من الشركات البيلاروسية من الحصول على قروض أو ضمانات فى لندن.. موضحة أن التدابير التى سيتم فرضها تضاف إلى الإجراءات واسعة النطاق التى اتخذتها لندن ضد بيلاروسيا، بما فى ذلك زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 35% على السلع القادمة من بيلاروسيا، إضافة إلى عقوبات ضد لوكاشينكو والمسئولين البارزين فى حكومته لاستمرارهم فى انتهاك حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية، على حد تعبيره.