فرنسا: الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة

فرنسا: الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومةاعلنت الرئاسة الفرنسية، (الإليزيه) اليوم الإثنين، عن تشكيلة حكومة إليزابيث بورن الجديدة التي تم تعديلها في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي خسر فيها الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة بالبرلمان.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تضم الحكومة الجديدة 41 وزيرًا ومسؤولًا وزاريًا، حيث يعني إعلان هذه الحكومة الجديدة بداية ولاية إيمانويل ماكرون الثانية كرئيس لفرنسا.

وجرى تعيين وزير العلاقات مع البرلمان ووزير الصحة السابق أوليفييه فيران متحدثًا رسميًا للحكومة، كما جرى إسناد وزارة التحول البيئي والتماسك الإقليمي إلى كريستوف بيتشو.

وركز هذا التعديل على مبدأ التكافؤ، التوازن السياسي، وقضية داميان عباد، لتنطلق أخيرا العهدة الثانية للرئيس ماكرون. وظلت المناصب الأساسية مثل رئيس الوزراء ووزير المالية دون تغيير.

وكان التعديل الوزاري الذي أعلنه قصر الإليزيه متوقعا بعد انتخابات يونيو التي فقد فيها تحالف تيار الوسط بزعامة ماكرون سيطرته على البرلمان، مما يعني أنه أصبح يحتاج لدعم المعارضة لكل تشريع يُسن.